Cildinin yenilenmeye ihtiyacı mı var? Diyet yapıyorsun ama canın tatlı mı çekiyor? Peki ya bağırsakların yavaş mı çalışıyor? Yanıtın ‘evet’ ise şimdi yaz aylarının en lezzetli meyvelerinden olan incirin şifalı gücünden faydalanmanın tam da zamanı!

İncir doğal şeker, lif, potasyum, kalsiyum, demir gibi minerallerden zengin bir meyve. Aynı zamanda sağlığı destekleyen A ve K gibi antioksidan vitaminlerinin iyi birer kaynağı. İçerdiği zengin mineral ve vitaminler sayesinde inciri hem mevsiminde taze hem de mevsimi dışında kurutulmuş olarak tüketmek pek çok fayda sağlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker sağlıklı bir yetişkinin günde 2-3 porsiyon meyve tüketmesi gerektiğini belirterek, “Bir büyük boy incir yaklaşık 60 kaloriye denk geliyor. Dolayısıyla günde 2-3 adet incir tüketilebilir. Ancak doğal meyve şekeri ve glukoz içeriği yüksek olması nedeniyle özellikle diyabet hastalarının günde bir adeti aşmamaları gerekiyor” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker incirin 7 önemli faydasını anlattı, önemli önerilerde bulundu.

Yüksek tansiyonu düşürmeye yardım ediyor

İncir kan basıncını düşürmeye yardımcı olan potasyum mineralinin iyi bir kaynağı. Batı tipi beslenmeyle artan tuz (sodyum) tüketimi ve potasyum kaynağı sebze ile meyvelerin daha az yenilmesi hipertansiyon başta olmak üzere kalp damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar, meyve ve sebzeden zengin, tuz ve doymuş yağdan fakir DASH tipi diyetin tansiyonu anlamlı derecede düşürdüğünü gösteriyor.

Tokluk süresini uzatıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker doğal şeker kaynağı incirin aynı zamanda iyi bir lif, bir başka deyişle posa kaynağı olduğunu belirterek, “Eklenti şeker ve doymuş yağ içeren bir tatlı yerine, doğal şeker ve lif içeren incir tüketmek tokluk süresini uzatarak günlük enerji alımını azaltmaya yardımcı oluyor. Bu etkisiyle de kilo verme diyetlerinin sürdürülmesine katkı sağlıyor. Örneğin bir adet inciri bir bardak süt ya da 10-15 adet çiğ kuruyemişlerle birlikte tüketmek kan şekerini dengelemeye ve tokluk hissine fayda sağlıyor. İnciri ister bu şekilde ara öğün olarak, isterseniz de düşük karbonhidrat içeren bir yemekten hemen sonra tüketebilirsin. Ancak içerdiği meyve şekeri fruktoz ve glukoz nedeniyle fazla tüketimden kaçınılmalı” diyor.

Kanserle savaşta yardımcı oluyor

İncir zengin bir polifenol kaynağı. Polifenoller, insan vücudunu oksidatif strese karşı koruyan antioksidanlardır. Oksidatif stresin neden olduğu hasarlar birçok kronik hastalığa ve kansere davetiye çıkarıyor. Bununla başa çıkmanın en güçlü silahlarından biri ise incirin de dahil olduğu yüksek antioksidan kapisiteli besinlerden faydalanmak. Özellikle koyu mor renkli incirler oksidatif stresle mücadeleye yardım eden polifenoller bakımından zenginler. Bu faydalı kimyasallar incir kabuğu, meyvesi ve yaprağında birlikte bulunuyor. Dolayısıyla iyi yıkanmış inciri kabuğuyla yemek daha fazla yarar sağlıyor.

Kemik sağlığını destekliyor

İncir, kemik sağlığını destekleyen en temel mineral olan kalsiyumun iyi bir kaynağı. Aynı zamanda vücutta ürik asit ve diğer zararlı toksinlerin miktarını azaltırken kalsiyum kaybını engellemeye de destek oluyor.

Kabızlığı önlemede etkili

İncirde bulunan çözünür ve çözünmez posa bağırsak fonksiyonlarını da destekliyor. İncir bağırsakta var olan iyi bakterileri besleyen ve sindirim sağlığını destekleyen prebiyotikler içeriyor. Yüksek posa içeriğiyle doğal laksatif etki göstererek kabızlığın giderilmesine ve önlenmesine destek oluyor. Kabızlıkta en iyi etki için de posa kaynağı besinlerin bol suyla tüketilmeleri gerekiyor.

Cildin yenilenmesine katkı sağlıyor

Genel olarak vitamin ile minerallerden zengin, antioksidan kapasitesi yüksek bir beslenme alışkanlığı cildin yenilenmesine ve yaşlanmayı yavaşlatmaya katkıda bulunuyor. Birçok krem ve maskede de kullanılan inciri tüketmek de kan dolaşımına yardımcı olup, cilt sağlığına destek veriyor.

Kan şekerini dengeliyor

İncirde bulunan posa ve potasyum kan şekerinin dengelenmesine katkıda bulunuyor. Yeni yapılan bir çalışmada, incir yaprağı özütünün insüline bağımlı diyabetik hastaların ihtiyaç duydukları insülin miktarını azalttığı gösterilmiş. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker ancak incir doğal meyve şekeri ve glukoz içeriği yüksek bir meyve olduğu için tüketilecek miktara dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatarak, “Yüksek posa içeriği sayesinde diyabetli kişilerin bir orta boy inciri aşmadığı sürece incir tüketmelerinde bir sakınca yok. Ancak bu miktarın aşılmaması önemli” diyor.