Günlük hayatında yaptığın makyaja çok fazla vakit harcamana gerek yok. Bakımlı, sağlıklı ve güzel bir görünüm için 10 dakika yeter de artar! İşte yoğun temponda hayatını kurtaracak güzellik ve bakım tüyoları…

“Göz altı morlukları, cansız ve yorgun bir yüz… Ama aslında ihtiyacın olan sadece ufak dokunuşlar; basit, etkili ve zaman almayan bir makyaj. Böylece birkaç dakika içinde hem moralin düzelecek hem de çok iyi görüneceksin!”

Renkli nemlendirici kullan

Özel bir gün veya davete katılmıyorsan, fondöten kullanmak zorunda değilsin. Uygulaması çok daha kolay olan BB krem veya renkli nemlendirici kullanarak, fondöten yayma işleminin sana kaybettirdiği zamanı başka şeylere harcayabilirsin. Bu ürünleri cildine doğrudan parmaklarınla uygulayarak cildinin renk tonunu da eşitlemiş olursun.

Basit bir göz makyajı yap

Gözlerini belirginleştirmek için kuyruklu eyeliner ile uğraşacak vaktin yoksa, buğulu göz makyajını tercih et. Net ve kesin hatlardan oluşan bir göz makyajı yapmak çok daha fazla zaman ister. Eğer kirpik diplerinin belirginleşmesini istiyorsan bir göz kalemi ve fırça yeterli olacaktır. İncecik çektiğin göz kremini fırça ile gelişigüzel dağıtrak bu görüntüyü yakalayabilirsin.

Krem ürünlerden yardım al

Toz ürünleri fırçayla uygulamak gerekir. Bu da sana uygulama şeklini ve ürünün miktarını kontrol etme konusunda zorluk çıkarır. Özellikle allık ve aydınlatıcı gibi ürünlerin krem formunda olanlarını tercih etmek sana hem vakit kazandıracak hem de uygulama kolaylığı sağlayacaktır. Krem allığı elmacık kemiklerine, aydınlatıcıyı da yüzünde aydınlatmak istediğin bölgelere hızlıca parmaklarınla uygulayabilirsin.

Kaş jeli kullan

Eğer kaşlarının rengi açıksa, belirginleştirmek için renkli kaş jellerinden yardım al. Hem kaşlarını doldurmak için zaman kaybetmen gerekmez, hem de onları sabitlemiş olursun. Böylece gün içinde sana problem çıkarmazlar.

Açık renk ruj sür

Koyu renk ürünler kolay kolay hata kaldırmaz. Bu nedenle açık ve nude tonlarda rujlar kullanarak risk almaman en doğrusu olur. Kolayca sürebilir ve bir hata yaptığında dakikalarca onu düzeltmek zorunda kalmazsın.

Takılarını önceden tak

O gün kullanacağın takıları makyaj yapmadan önce tak ve aynadaki görünümüne göre yapmaz gereken makyaja karar ver. Makyaja ihtiyacının azaldığını fark edebilirsin.