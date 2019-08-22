Suyun hayatımızdaki önemi büyük olup, sağlıklı bir insanın vücudunun temel görevlerini yerine getirebilmesi için günde en az 1,5 litre su tüketmeye ihtiyacı vardır. Düzenli su tüketimi, insan vücudunda bulunan hücrelerin kendini yenilemesine faydalı olmaktadır…

Su, böbrek ve karaciğere bir takım toksinleri atmada yardımcı olmakta ve bu organların görev yükünü azaltmaktadır. Vitamin, mineral ve dışarıdan aldığımız diğer besinlerin vücut içerisinde çözülmesine yardımcı olan yine sudur. HİPP Doğal Mineralli Su, bebek ve küçük çocukların hassas bünyesi için uygundur. Bebek çaylarının hazırlanmasında da kullanılabilir. Steril koşullarda dolum yapılmıştır. Kokusu, tadı nötr olan HiPP Doğal Mineralli Su, mama hazırlığında kullanılabilir; mamanın kendine has kokusunu ve tadını bastırmaz. Böylelikle bebekler mamanın kendine özgü tadını daha kolay alabilirler. Açıldıktan sonra kaynatmaya gerek yoktur.

Açıldıktan sonra 2.gün ve devamında kaynatılarak tüketilmesi tavsiye edilir.