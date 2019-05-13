HİPP Babysanft Güneş ürünleri, içeriğindeki özel filtreler sayesinde cildini korurken, organik badem yağı sayesinde cildini nemlendiriyor.

‘’Yok konsepti” ile hazırlanan HİPP Babysanft Güneş ürünlerinde alerji yaratabilecek veya cilde zarar verebilecek hiçbir madde bulunmaz. İçeriğindeki malzemeler “mümkün olduğunca az, gerektiği kadar çok” felsefesine göre formülize edilmiştir.

Oktokrilen, nanopartikül, paraben, PEG(Poli Etilen glikol)mineral yağ, esansiyel yağ, parfüm içermez.

HİPP Babysanft Güneş kremleri, cilde rahat bir şekilde sürülür, beyaz tabaka bırakmaz, cilt tarafından kolay tolere edilir. Ultra hassas olup, suya dayanıklıdır.

HiPP Babysanft Güneş Kremleri, organik badem özü içerir. Organik badem özü, kontrollü organik olarak elde edilen olgun bademlerden sağlanmaktadır ve içeriğinden dolayı en yüksek kaliteye sahip cilt bakım ürünlerinden birisidir. Cildin yenilenmesinde ve korunmasında özellikle yararlı olan doymamış yağ asitleri açısından oldukça zengindir. Organik badem özü özellikle hassas ve kuru ciltler tarafından iyi tolere edilir ve bebek cilt bakımında tercih sebebidir.