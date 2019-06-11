Kredi borcunu ödemek veya en sağlıklı kilona ulaşmak gibi hedeflerin varsa, şimdi söylediklerimizi not etmende fayda var…

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya hedeflerine ulaşmanın hayatına nasıl bir fayda sağlayacağını hayal etmek; umudunu gerçeğe dönüştürmenin bir yolu olabilir. Buna fonksiyonel görüntü eğitimi (FIT) deniyor ve yalnızca hedefe ulaşmakla kalmayıp, seni sonuca götürecek davranışlara bağlı kalmayı istemeni sağlıyor. Her gün birkaç dakika boyunca kendini, büyük hedefine ulaşmana yardımcı olacak küçük kazançların tadını çıkarırken hayal et. (Kendine öğle yemeği hazırla ve böylece bütçeni koru; ardından bir yürüyüşe çık.) Böylelikle hedefini tamamen ulaşılabilir hissedeceksin.

Kaynak: Plymouth Üniversitesi’nden Psikoloji Profesörü Dr. Jackie Andrade; Journal of Obesity