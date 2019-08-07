Bir online tanışma uygulaması, burçların “en”lerini belirledi. Uygulama üzerinde hem dünyada hem de Türkiye’de en fazla “Beğeni” gönderen burç Oğlak oldu.

Online mobil tanışma uygulaması, uygulama üzerinde 2018 yılında gönderilen “Merhaba”, “Beğeni” ve “Crush” verilerini analiz etti. Analiz sonucunda, mobil tanışma ve flörtte burçların öne çıkan özelliklerini açıkladı. Araştırmaya göre dünya genelinde “Crush” (uygulama üzerinde karşılıklı ‘Beğeni’ gönderen kullanıcılar bir bildirim alır ve sohbete başlayabilir) sayılarına göre en şanslı burç Balık olurken, Türkiye’de zirvenin sahibi Yengeç burcu oldu. En fazla “Merhaba” (uygulama üzerinde Merhaba gönderilen kişi bir bildirim alır ve isterse olumlu cevap verebilir ya da görmezden gelebilir) gönderen burç ise dünya genelinde Oğlak, Türkiye’de Boğa burcu. “Beğeni” (uygulama üzerinde Beğeni göndermek anonimdir, ancak üyeler karşılıklı Beğeni gönderdiklerinde görülebilir)” gönderilerinde ise hem dünyada hem de Türkiye’de zirvenin sahibi Oğlak burcu.

Peki, en çapkın burç hangisi? Popülerlik sıralamasında en üstte hangi burçlar var? İşte tüm burçların öne çıktığı özellikler…

En tutkulu burç Boğa

Mobil tanışma ve flört esnasında gönderdiği “Merhaba” sayısına göre 2018’de en girişken burç dünya genelinde Oğlak burcu olurken Türkiye’de listenin ilk sırasına Boğa burcu yerleşti. Dünya sıralamasında Oğlak burcunu sırasıyla Başak ve Aslan burcu takip ederken, Türkiye’de ikinci ve üçüncü sırada Aslan ve Akrep burçları yer aldı. “Merhaba” gönderme konusunda en utangaç burç olarak listenin son sırasında bulunanlar ise Türkiye’de Yay, dünya genelinde Balık burcu.

En fazla beğeni gönderen Oğlak

Uygulama üzerinde gönderilen “Beğeni” sayılarına bakıldığında hem dünya genelinde hem de Türkiye’de “Crush”ını bulmaya en hevesli burç Oğlak. Dünya genelinde gönderdiği “Beğeni”lerle şansını artırmak isteyenler arasında ikinci ve üçüncü sırada Balık ve Koç burçları bulunurken, Türkiye’de ise sıralama Koç ve Balık olarak devam ediyor. En az “Beğeni” göndererek listenin son sırasında yer alan burçlar ise Türkiye’de İkizler, dünya genelinde Yengeç burcu.

Şeytan tüyü Yengeç burcunda

Uygulama üzerindeki “Crush” verilerine göre geçtiğimiz yılın dünya genelinde en şanslı burcu Balık burcu oldu. “Beğeni” yolladığı kişilerden geri “Beğeni” alarak karşılık bulan burçlar arasında ikinci sırada Koç burcunu Yay burcu takip etti. Türkiye’de ise listenin en tepesine Yengeç burcu yerleşti. Yengeç burcunu takip eden burçlar ise sırasıyla Başak ve Terazi. Hem Türkiye hem de dünya genelinde “Beğeni” gönderenler listesinin zirvesinde yer alan Oğlak burcu ise, gönderdiği “Beğeni”lerin aksine en az “Crush” sayısını yakalayan burç oldu.

Kaynak: Happn