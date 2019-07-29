Sıcak yaz günleri hamileler için daha zor geçebiliyor. Özellikle uyku ile ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor. Sıcağın yanı sıra mide bulantıları, gece-gündüz sürekli tuvalete gitme ihtiyacı anne adaylarını uykusuz bırakabiliyor. İşte uykusuzluk çeken anne adayları için kilit tavsiyeler…

Akşam yemeğinde acele etme: Yemeğini yavaş yavaş, zevk alarak ye. Yemeğin yatma saatine çok yakın olmasın ki, mide yanması ve reflü seni gece boyunca rahatsız etmesin.

Kahve ve çikolatadan akşamüzeri ve gece uzak dur: Yatmadan önce acıktıysan veya akşam yemeğinin üzerinden çok geçtiyse tam tahıllı bir dilim kek ve ılık süt veya bir parça peynir, 5-6 kuru kayısı sabah kahvaltısına kadar seni tok tutup uyuyabilmeni sağlayacaktır.

Sıvı alımını yatmadan iki saat önce kes: Sıvı alımını çok geç saatlere bırakma. Böylece gece tuvalete kalkmak gibi bir problemin olmaz.

Egzersiz yap: Gebelikte egzersiz programlarından birini uygulayabilirsin; tabii ki uykudan hemen önce değil. Aksi takdirde spor sonrası coşku seni uyanık tutabilir.

Bir yatak zamanı ritüelin olsun: Her gece aynı saatte uyuyup sabah aynı saatte uyan. Yatmadan önce ya bir kitap oku, müzik dinle veya en sevdiğin diziyi seyret.

Kendini rahatlat: Sıcak bir duş, bir bardak ıhlamur veya eşinin yapacağı rahatlatıcı bir masaj harika olur.

Ortamını kendine uygun hale getir: Bulunduğun ortam rahat değilse uyuyamazsın. Yatak odan ne çok sıcak ne de çok soğuk olsun. Sıcaklığı kontrol et. Yatak ve yastığının sana tam destek olması gerekir ama yumuşak olmasına da özen göstermelisin. Başının altından ve bacaklarının arasından geçen vücut yastığı rahat etmeni sağlayabilir.

Yatış pozisyonuna dikkat et: Yatış pozisyonu çok önemlidir. Sırtüstü ve yüzüstü pozisyonlarını özellikle de ileri gebelik haftalarında önerilmiyor. Sırtüstü uzun süre yatışlarda ‘Supin Hipotansif Sendrom’ denilen tansiyon düşmesi yaşanabilir ki hem annenin dolaşımına ve dolayısıyla hayati organlara giden kan akımı azalır, annede fenalık ve baygınlık hissi, terleme, göz kararması olabilir; hem de bebeğe giden kan akımı azalıp bebek kalp atımları düşebilir. En uygun olan yatış pozisyonu, sol yan yatıştır ama sağ yan da kabul edilebilir. Sol yan pozisyon rahime ve dolayısıyla da bebeğe giden kan ve besin maddelerini arttırır; böbreklerin sıvıları ve zararlı maddeleri süzmesini kolaylaştırır. Bazen yan yattığında bebeğin bir yerlerini sıkıştırabileceğin için endişeleniyor olabilirsin, oysa ki bebek bir su havuzu içerisindedir ve sıkışmaz; o da kendisi için en uygun pozisyonu seçecektir.

Duygusal sorunları temizle: Eğer endişelerin varsa onları gündüz bir arkadaş, partner veya bir profesyonelle çözmeye çalış veya bu sorunları yaz. Yatakta bunları düşünmemeyi gayret et.

Kaynak: Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Gör. Demet Dikmen