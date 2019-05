Dokuz günlük bayram tatili öncesinde hamilelerin en çok aklına takılan konulardan birinin de seyahat etmek olduğu yadsınamaz bir gerçek. Op. Dr. Betül Görgen, merak edilenleri yanıtlıyor.

Hamilelikte seyahat güvenli midir?

Hamilelikte seyahat çoğu kadın için güvenlidir. Sen ve karnındaki bebek sağlıklı olduğu sürece hamileliğin 36. haftasına kadar yolculuk etmek güvenlidir.

Hamilelikte yolculuk için en uygun zaman hangisidir?

Yolculuk için en uygun zaman hamileliğin ortasındaki dönem olan 14 – 28. haftalar arasıdır. Gebelikle ilgili sorunlar çoğunlukla ilk ve sonuncu üç ayda ortaya çıkar.

Gebeliğin hangi döneminde seyahat etmek önerilmez?

Preeklampsi, erken membran rüptürü ve erken doğum sancısı da dahil olmak üzere gebelikle ilgili belli komplikasyonlar varsa seyahat etmen önerilmez. Birden fazla bebeğe hamile isen yolculuk etmek iyi fikir olmayabilir.

Yolculuğa çıkmadan önce…

Yola çıkmadan önce kadın – doğum doktorunuzla bir check – up ayarla.

Tahmini doğum tarihini öğren

İhtiyaç duyabileceğin her tür reçetesiz ilacı, ağrı kesiciler, hemoroid kremleri, bir ilkyardım kiti ve prenatal vitaminleri yanına al. Reçeteli ilaçlarını da yanında bulundur.

Araba ile yolculukta dikkat edilmesi gerekenler

Araba yolculuğu yaparken her gün olabildiğince kısa yolculuk et. Araba sürerken her zaman emniyet kemerin takılı olsun. Kemeri karnınızın altından ve kalçanın üstünden bağla. Omuz kemerini karnının kenarına ve göğsünüzün ortasına (göğüslerin arasında) yerleştir. Yolda sık sık dur. Böylece hareket edebilir ve bacaklarını uzatabilirsin.

Uçak yolculuğu yapacaksan…

Uçuşunu ayarlarken doğum tarihinizi göz önünde bulundurun. Gebeliğin 36. haftasından önce tüm uçuşlarını tamamla. Bazı yurt içi havayolları gebeliğin son ayında uçuşu yasaklar ya da uçuşa uygun olduğunuza dair doktor raporu ister. Uluslararası uçuşlar için bu tarih daha da erkendir, kimi zaman gebeliğin en fazla 28. haftasına kadar uçuşa izin verilmektedir. Yolculuğunu planlarken havayolu şirketinin poliçesini kontrol et.

Kolayca kalkabilmek ve bacaklarını esnetebilmek için koridor tarafından koltuk al. Her iki saatte bir bunu yapmayı sağla. Uçuştan önce gaz yapan yiyecekler ve karbonatlı içecekler tüketme. Uçak içindeki düşük hava basıncı yüzünden gaz genişler ve rahatsız hissettirir. Emniyet kemerin sürekli takılı olsun.

Yolculuk sırasında ne zaman acil tıbbi bakım aramalıyım?

Aşağıdakilerden herhangi birinin ortaya çıkması halinde hastaneye gidin veya acil tıbbi yardım alın:

Vajinal kanama

Pelvik ya da alt karın bölgesinde ağrı ya da kasılma

Suyunuz gelirse

Geçmeyen baş ağrısı, gözde kırmızı noktalar, görmek ya da görüşte tuhaflıklar, yüz ya da elde şişme.

Ağır kusma ya da ishal