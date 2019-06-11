Şişlik veya ödem, vücut dokularında toplanan sıvı fazlalığı olarak biliniyor. Gebelik boyunca ayak ve ayak bileklerindeki bu şişlikler bir dereceye kadar normal kabul edilebiliyor. Zira bu dönemde vücut sıvıyı tutuyor ve tutulan fazla sıvı dokularda birikiyor. Peki hamilelik sırasında ödemi artıran ne?
Op. Dr. Betül Görgen, ödemin oluşma nedenleri ve başa çıkma yolları hakkında şu bilgileri verdi:
“Aynı zamanda büyüyen, gelişen rahim, pelvis bölgesindeki toplardamarlara ve vücudun alt bölümünün kirli kanını toplayıp kalbe ulaştıran büyük toplardamara da bası yapar. Böylece kanın alt bölgelerden dönüşünün yavaşlaması ve kanın göllenmesi sonucu sıvı dokular arasına sızar. Bu nedenle gebeliğin son 3 ayında daha kolay ödem gelişir.
Ayrıca şişlik derecesi yaz aylarında ve günün sonunda maksimuma ulaşır.
Doğum sonrasında lohusalık döneminde aşırı terleme ve sık idrara çıkma yoluyla bu ödemler hızla kaybolur.
Ödem konusunda ne zaman endişe duymak gerekir?
Ellerde, ayak bileklerinde ve ayaklardaki şişme orta düzeye kadar normal kabul edilebilir. Ancak şu belirtiler de varsa mutlaka doktorunuza ulaşman şarttır:
- Yüzde şişme
- Göz etrafında şişme
- Ellerde aşırı şişme
- Ayak bilekleri ve ayaklarda şişme
Gebelik boyunca ödem oluşumuyla nasıl başa çıkılır?
- Ödemle başa çıkmanın en basit yolu toplardamarlardaki basıyı hafifletmektir. Her zaman ayaklarını yüksekte tut. İş yerindeyken de buna özen göster.
- Bacaklarını altına alıp oturma.
- Bacaklarına gerilme egzersizleri yaptır, kaslarını kasıp, gevşet.
- Otururken ve ayakta dururken kısa molalar ver, hareket et.
- Rahat ve konforlu ayakkabı giy.
- Ayak bileklerini ve bacaklarınızı sıkan çoraplar giyme.
- Bol su iç: Düşünülenin aksine bol su içmek, sıvı tutulmasını azaltır. Günde 8-10 bardak su tüketin. Yeterli sıvı alıyorsanız idrar renginden anlarsınız.
- Spor yap: Özellikle yürüyüş ve yüzme faydalı olacaktır.
- Sağlıklı beslen. Aşırı tuz tüketme.