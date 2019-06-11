Şişlik veya ödem, vücut dokularında toplanan sıvı fazlalığı olarak biliniyor. Gebelik boyunca ayak ve ayak bileklerindeki bu şişlikler bir dereceye kadar normal kabul edilebiliyor. Zira bu dönemde vücut sıvıyı tutuyor ve tutulan fazla sıvı dokularda birikiyor. Peki hamilelik sırasında ödemi artıran ne?

Op. Dr. Betül Görgen, ödemin oluşma nedenleri ve başa çıkma yolları hakkında şu bilgileri verdi:

“Aynı zamanda büyüyen, gelişen rahim, pelvis bölgesindeki toplardamarlara ve vücudun alt bölümünün kirli kanını toplayıp kalbe ulaştıran büyük toplardamara da bası yapar. Böylece kanın alt bölgelerden dönüşünün yavaşlaması ve kanın göllenmesi sonucu sıvı dokular arasına sızar. Bu nedenle gebeliğin son 3 ayında daha kolay ödem gelişir.

Ayrıca şişlik derecesi yaz aylarında ve günün sonunda maksimuma ulaşır.

Doğum sonrasında lohusalık döneminde aşırı terleme ve sık idrara çıkma yoluyla bu ödemler hızla kaybolur.

Ödem konusunda ne zaman endişe duymak gerekir?

Ellerde, ayak bileklerinde ve ayaklardaki şişme orta düzeye kadar normal kabul edilebilir. Ancak şu belirtiler de varsa mutlaka doktorunuza ulaşman şarttır:

Yüzde şişme

Göz etrafında şişme

Ellerde aşırı şişme

Ayak bilekleri ve ayaklarda şişme

Gebelik boyunca ödem oluşumuyla nasıl başa çıkılır?