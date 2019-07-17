Genelde sağlıklı beslenmeye çalışsak da herkes ara sıra kaçamak yapar. Ama hamileysen bu kaçamaklar konusunda çok daha dikkatli olmalı, gelişen bebeğini düşünerek beslenmelisin. İşte göz önünde bulundurman gereken noktalar…

Hamilelikte daha çok protein ve kalsiyum ihtiyacı ortaya çıkıyor. Zira büyüyen bebeğinin kemikleri ve dokuları için bunlar şart. Doğumsal bazı defektleri önlemek için ekstra folik asit ve kan hücrelerinin bebeğine daha çok oksijen taşıması için ekstra demire ihtiyacın olduğu gibi…

Peki hamilelikte nasıl beslenmeli? Op. Dr. Betül Görgen, gebelikte mutlaka tüketilmesi gereken gıdalar hakkında şu bilgileri verdi:

TAM TAHILLI ÜRÜNLER

Tam tahıllı ekmek ya da müsli tarzı besinler folik asit ve demirden zengindir. Kahvaltıda tüketebileceğin gibi, güzel bir sandviç şeklinde öğlen veya esmer pirinçten yapılmış pilav şeklinde akşam yiyebilirsin.

FASULYE

Fasulyenin her cinsi sofranda olmalı. İster etlerin yanında ister salatalarla tüketebilirsin. Fasulye, protein ve lif kaynağı olmanın yanında; kalsiyum, çinko, folat ve demir açısından da zengin.

SOMON

Omega 3 yağ asitleri bebeğinizin beyin ve göz gelişimi için çok önemlidir. Aynı zamanda protein ve B vitamini kaynağıdır. Somon civa açısından da diğer balıklardan daha masumdur. Haftada bir tüketmen yeterli.

YUMURTA

Süper bir protein ve amino asit kaynağıdır. Çok sayıda vitamin ve mineral içerir. Bebekte beyin gelişimi için önemlidir ama yerken iyi pişmiş olduğundan emin ol.

AZ YAĞLI YOĞURT

Bir fincan az yağlı yoğurt, sütten daha fazla kalsiyum içerir ama şeker ilave etmek yerine kuru ya da yaş meyve ekleyebilirsin.

TANELİ MEYVELER

Yaban mersini, böğürtlen ve ahududu çok değerli besin kaynağıdır. Hem lezzetli bir ara öğün hem de garnitürdür. Yoğurt içine konabilir, tahılla karıştırılabilir. Vitamin C, potasyum ve folat açısından zengindir.