Hamile olup olmadığını mı merak ediyorsun? Bunu öğrenmenin kesin yolu hamilelik testi yaptırmak olsa da; bu olasılığın varlığını gösteren bazı erken belirtiler bulunuyor.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu belirtiler hakkında şu bilgileri verdi:

LEKELENMELER VE KRAMPLAR

Hamile kaldıktan sonra döllenmiş yumurta (embriyo) rahim duvarına yerleşir. Bu durum hamileliğin en erken ortaya çıkabilecek belirtilerinden birine neden olabilir: lekelenme ve bazen de kramp. Buna implantasyon (yerleşme) kanamasıdenir. Yumurta döllendikten 6 ila 12 gün sonra herhangi bir yerde oluşabilir.

Kramplar regl döneminde yaşanan krampları andırır, bu yüzden bazı kadınlar kramp olduğunda bunun regl döneminin başlangıcındaki kanamaya dair bir kramp sanırlar ve yanılırlar. Yaşanan bu kanama ve kramplar önemsizdir.

BEYAZ AKINTI

Kanamanın yanı sıra, vajinadan beyaz, süt kıvamında bir akıntı geldiği de görülebilir. Bu durum, doğumdan hemen sonra başlayacak vajina duvarlarının kalınlaşmasıyla ilgilidir. Vajinayı kaplayan hücrelerin çoğalması akıntıya neden olmaktadır.

Hamilelik boyunca devam edebilen bu akıntı, genellikle zararsızdır ve tedavi gerektirmez. Ancak akıntı ile beraber yanma, kaşıntı hissi veya kötü bir koku varsa bir doktora görün ve mantar ya da bakteriyel bir enfeksiyon olup olmadığını kontrol ettir.

MEMELERDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER

Memelerde meydana gelen değişimler hamileliğin erken işaretlerinden birisidir. Bir kadının hormon düzeyi gebe kaldıktan sonra hızla değişiklik gösterir. Bu değişiklikler nedeniyle, göğüsler bir veya iki hafta sonra şişebilir, ağrı veya batma hissi oluşabilir. Veya kişi göğüslerini daha ağır veya daha dolgun hissedebilir veya dokunmaya karşı hassas olabilirler. Areolaadı verilen meme uçlarının etrafındaki alan da koyulaşabilir.

YORGUNLUK

Aşırı yorgunluk hissi hamilelikte normaldir ve erken başlayabilmektedir. Bir kadın hamile kaldıktan bir hafta sonra alışılmadık bir şekilde kendini yorgun hissedebilir.

Bunun sebebi nedir? Bu durum genellikle progesteron adı verilen yüksek bir hormon seviyesiyle ilgilidir, ancak oluşan aşırı yorgunluk durumuna düşük kan şekeri, düşük kan basıncı ve kan üretimindeki artış gibi diğer faktörler de katkıda bulunur.

Eğer yorgunluk hamilelikle ilgiliyse, kişinin bol bol dinlenmesi önemlidir. Protein ve demir yönünden zengin besinler yemek durumun dengelenmesine yardımcı olabilir.

MİDE BULANMASI VE KUSMA (SABAH BULANTISI)

Sabah bulantısı, hamileliğin bilinen en ünlü bir belirtisidir. Fakat her hamile kadında görülmez.

Sabah bulantısının kesin ve net bir nedeni bilinmemekle beraber, gebelik hormonları bu belirtinin oluşmasına muhtemel bir katkıda bulunur. Hamilelikteki bulantı günün herhangi bir saatinde ortaya çıkabilir, ancak bulantı en çok sabah saatlerinde olur.

Bundan başka, bazı kadınlar hamile kaldıklarında bazı yiyecekleri çok arzu eder veya bu yiyeceklere katlanamazlar. Bu durumdaaynı şekilde hormonal değişikliklerle ilgilidir. Hormonal değişimin etkisi o kadar güçlü olabilir ki, kişi en sevdiği yemeği düşününce bile midesi bulanmaya başlayabilir.

Mide bulantısı, aşırı yemek isteği ve isteksizliğinin tüm hamilelik boyunca sürmesi olasıdır. Neyse ki, belirtiler birçok kadın için hamileliğinin 13. veya 14. haftasında azalmaktadır.

REGL GECİKMESİ

Hamileliğin en belirgin erken belirtisi – ve çoğu kadını hamilelik testi yaptırmaya iten – geciken regl dönemidir. Ancak geciken ve atlanan regl dönemlerinin hepsi hamilelikten kaynaklanmaz.

Ayrıca, kadınlar hamilelik sırasında bir miktar kanama yaşayabilir. Hamileyseniz, doktorunuza kanama konusunda nelere dikkat etmeniz gerektiğini sorun. Örneğin, ‘kanama ne zaman normaldir ve ne zaman acil durum belirtisi olur’ bunun öğrenin.

Hamileliğin haricinde regl döneminin gecikmesi ve atlamasının başka nedenleri olabilir. Çok fazla kilo almış veya kaybetmiş olabilirsin. Hormonal problemler, yorgunluk veya stres diğer olasılıklardır. Bazı kadınlar doğum kontrol hapı almayı bıraktıklarında regl dönemlerinde gecikme olabilmektedir. Ancak regl dönemi gecikmiş ve hamilelik bir ihtimal ise hamilelik testi ile kesin sonucu öğrenebilirsin.

SIK SIK İDRARA ÇIKMAK

Birçok kadın için sık idrara çıkma durumu hamileliğin 6. ya da 8. haftası civarında başlar. Buna idrar yolu enfeksiyonu, diyabet veya idrar söktürücü kullanımı neden olmuş olabilir, ama eğer hamile iseniz bu muhtemelen hormonal seviyesinden kaynaklanmaktadır.

KABIZLIK

Hamilelik sırasında, progesteron hormonunun yüksek seviyeye ulaşması kabızlığa neden olabilir. Çünkü progesteron hormonu yiyeceklerin bağırsaklarınızdan daha yavaş geçmesine neden olur. Bu sorunu gidermek için bol su iç, egzersiz yap ve bol miktarda lifli gıdalar tüket.

RUH HALİNDE DEĞİŞİMLER

Bu durum özellikle ilk 3 aylık dönemde sık sık görülür ve hormonal seviyedeki değişikliklerlerden kaynaklanır.

BAŞ AĞRISI VE SIRT/BEL AĞRISI

Birçok hamile kadın, sık sık hafif baş ağrısından şikayet eder. Bununla beraer bazılarında sırt/bel ağrısı görülebilir.

BAŞ DÖNMESİ VE BAYILMA

Bu durum, genişleyen kan damarları, düşük kan basıncı ve düşük kan şekeri ile ilişkili olabilir.

Hamile bir kadın bu belirtilerin tümünü veya sadece bir ya da ikisini yaşayabilir. Eğer bu belirtilerden herhangi biri sizin için rahatsız edici hale gelirse, doktorunla konuş, böylece üstesinden gelebilmek için bir plan yapabilirsin.

Bu belirtilerin hamile kalma haricinde başka nedenlerden de kaynaklanabileceğini belirten Op. Dr. Betül Görgen; bu belirtilerin bazılarını fark etmenin, mutlaka hamile olduğun anlamına gelmeyeceğini, hamile olduğunu kesin ve net olarak söylemenin tek yolunun hamilelik testi yaptırmaktan geçtiğini sözlerine ekledi.