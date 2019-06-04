Ofisteki tüm işleri bitirmek adına gücünü kahveden alıyorsan, kulübe hoş geldin!

Kahve güne başlayacak enerjiyi vermek dışında, hafızana da olumlu etki ediyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, “Yapılan bir araştırmada normalde kahve içen ve hiç kahve içmeyen gruplara bir dizi fotoğraf gösterilmiş. Fotoğraflardan sonra bir gruba kafein içerikli tabletler, diğer gruba ise herhangi bir etkisi olmayan ilaçlar verilmiş. Ertesi gün fotoğraflarda çok küçük değişiklikler yapılmış kahve içenlerin bu farkları çok daha kolay fark ettikleri gözlemlenmiş” diyor ve ekliyor; “Derin bellekle ilgili olan ve desen ayırma olarak tanımlanan bu beceri, kafeinin hafıza üzerinde yarattığı etki olarak yorumlanıyor.” Bir kahve molası vermeye ne dersin?