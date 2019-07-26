Folik asit ile A ve B vitaminleri yönünden zengin olan yeşil mercimek salatası yazın öğle ya akşam yemeklerin için harika bir alternatif…

4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler

2 su bardağı yeşil mercimek

1 adet dolmalık kırmızı biber

3-4 adet taze soğan

3 adet taze sarmısak

3 adet yeşil biber

1 büyük çay bardağı ayıklanmış nar (isteyen daha fazla kullanabilir)

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı dolusu kuru nane

1 adet limonun suyu

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı nar ekşisi

Tuz

Yapılışı:

Bu salata kalabalık olarak bir araya geldiğiniz yaz sofralarında, renkli görüntüsü ve zengin tadıyla yüzünü güldürecek. Protein ve karbonhidrat deposu olan yeşil mercimeği bir gece önceden ıslat. Ertesi gün yıkayıp ezilmemesine özen göstererek haşla. Limon suyunu, zeytinyağını, nar ekşisini, kuru naneyi ve damak tadınıza uygun orandaki tuzu bir kâseye koyup iyice karıştır. Ardından salata kâsesine haşlanmış mercimekle ince kıyılmış taze soğan, taze sarmısak, yeşil biber, kırmızı biber ve maydanozu ekle. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra üstüne hazırladığın salata sosunu dök. Bir saat dinlendirdikten sonra afiyetle yiyebilirsin.