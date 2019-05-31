Tatlıya hayır diyemiyor ancak hafif seçenekler arıyorsan, bu kayısılı ve pikan cevizli muhallebiyi denemende fayda var.

Malzemeler

500 gr süt

Bakmadan Geçme No Content Available

25 gr nişasta

25 gr pirinç unu

1 çay kaşığı vanilya

50 gr toz şeker

1 çay kaşığı dövülmüş sakız

20 gr tereyağı

5 adet kayısı

50 gr pikan cevizi

Yapılışı

Muhallebinin bütün malzemelerini bir tencerede karıştırarak pişir. Muhallebi yoğunlaşıp koyulaştığında da servis yapacağın kaplara dök. Üzerini blender’dan geçirdiğin taze kayısılarla süsle. Pikan cevizlerini de en üstüne yerleştir.