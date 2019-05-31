Tatlıya hayır diyemiyor ancak hafif seçenekler arıyorsan, bu kayısılı ve pikan cevizli muhallebiyi denemende fayda var.
Malzemeler
500 gr süt
25 gr nişasta
25 gr pirinç unu
1 çay kaşığı vanilya
50 gr toz şeker
1 çay kaşığı dövülmüş sakız
20 gr tereyağı
5 adet kayısı
50 gr pikan cevizi
Yapılışı
Muhallebinin bütün malzemelerini bir tencerede karıştırarak pişir. Muhallebi yoğunlaşıp koyulaştığında da servis yapacağın kaplara dök. Üzerini blender’dan geçirdiğin taze kayısılarla süsle. Pikan cevizlerini de en üstüne yerleştir.