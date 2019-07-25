Mışıl mışıl uyumak için önerilerimize kulak ver.

Beyaz gürültü cihazları, uyku hikâyeleri okuyan uygulamalar, gürültü maskeleyen kulaklıklar… Uykuya dalmak için teknolojiden yararlandığımız malum. Ancak The Sleep Solution kitabının yazarı Dr. Christopher Winter; “Birkaç hafta sonra kendini bu uyku yardımcılarına bağımlı hissedebilirsin” diyor. Çünkü bu yardımcılar sadece huzur vermiyor, uykuya dalmak için çekici alışkanlıklar haline geliyor.

Bu yüzden seyahat ettiğinde, odayı biriyle paylaştığında ya da teknoloji molası vermek istediğinde, şunu dene: Uzanırken aklına gelen ilk kelimeyi bir düşünceye bağla ve devam et. (Diş macunu-tadı nane gibi-kız kardeşim yeşil rengi çok sever… ). Bu yöntemle kendini uyumaya zorlamayarak, üzerindeki baskıyı azaltacaksın.