Dünyaca tanınmış bir İspanyol markası olan Heliocare, yenilikçi güneş ürünleriyle kendi alanında devrim yaratıyor! Modern dermatolojinin atası olarak tanınan Dr. Thomas B. Fitzpatrick de dahil olmak üzere Harvard Tıp Fakültesi’nden bilim adamları tarafından geliştirilen Heliocare ürünlerinin temel içeriği, güneş korumasında benzersiz bir formüle sahip.

Ürünlerin içeriğini, Polypodium Leucotomos olarak bilinen ve foto koruma özelliği olan doğal bir eğreltiotu ekstresi oluşturuyor. Bu içeriğiyle 80’ın üzerinde uluslararası bilimsel araştırmaya da konu olan Heliocare, Fernblock® adı verilen bir teknolojiyle üretiliyor.

Bilinen en güçlü antioksidan: Polypodium Leucotomos

Polypodium Leucotomos ekstresi, yani Orta Amerika’da yetişen bir tür eğreltiotu özü içeren Heliocare ürünleri, ileri düzey güvenli güneş koruması sağlıyor. Yüz yıllar önce sudaki yaşamından karadaki yaşama adaptasyon sırasında kendini güneş radyasyonundan korumak için doğal bir mekanizma geliştiren bu eğrelti otu, Heliocare’e özel Fernblock® teknolojisiyle, UVA ve UVB ışınlarının zararlı etkilerine karşı koruyan, doğal bitkilerden elde edilen bir formüle sahip oluyor.

Ve böylece, Heliocare ürünleri geleneksel foto korumanın ötesine geçip 4 seviyeli cilt koruması sağlıyor.

1- Foto yaşlanmayı önleyen antioksidan koruma.

2- Cildin savunmasını sağlayan immünolojik koruma.

3- Hücre DNA’sını koruma.

4- Işığın yaşlandırıcı etkisine karşı koruma.

Heliocare’in diğerlerinden farkı nedir?

BÜTÜN GÜNEŞ KORUMA İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREN TEK MARKA

UVA/UVB ışınlarının yanı sıra kızılötesi ve gözle görünen ışınlara karşı koruyucu özelliğe sahip olması, aynı zamanda cilde nem vermesi, foto yaşlanmayı önleyen en kuvvetli antioksidanları içermesidir. Heliocare, bütün güneş koruma ihtiyaçlarına cevap verebilecek oral ve topikal serisi olan tek markadır.

HELIOCARE’İN YILDIZLARI

Türkiye’de en çok satan ürün: Gelcream Color Light SPF 50

Tüm cilt tipleri için jel formunda yağsız renkli güneş kremidir. Eşit cilt tonu sağlar, yüzdeki kusurları azaltır. Jel krem ​​dokusu cildi nemlendirir. Heliocare güneş korumasının ve makyajın en iyisini birleştiren bir antioksidan formüle sahiptir. Eğreltiotu özü, yeşil çay ve E Vitamini içerir. Doğal bir görünüm sunan, açık ve kahverengi olmak üzere iki tonu mevcuttur.

Hassas ciltlerin favorisi: Heliocare 360 Mineral

Heliocare 360 Mineral, yağsız formülasyonlar içerisinde kolay dağılan yüzde 100 Mineral filtre içerir. Sıvı ve görünmez bir dokuya sahiptir, kalıntı bırakmaz. Dokusuyla birlikte, mükemmel formülü sayesinde güneşin zararlı ışınlarına karşı korur. Tüm cilt tipleri için uygundur. Paraben ve alkol içermeyen, doğal ve mineralli bir formüle sahip olmasından dolayı özellikle hassas ciltler ve çocuklar için uygundur.

Günün her saati mükemmel koruma ve kusursuz ten için: Heliocare Color Cushion Compact

Heliocare Ailesi’nin yeni ürünü! Günün herhangi bir saatinde rötuşlar için mükemmel bir kompakttır. Özel formülü, UVB ve UVA; görünür(HEvis) ve kızılötesi ışınlarına(IR-A) karşı bağışıklık sistemini koruma performansını en üst düzeye çıkarır. Cildi harmanlayan, koruyan ve nemlendiren çok yüksek fotoimmün koruma sağlar. Özel antioksidan kompleks, yeşil çay ve güneş koruyucu etkisini güçlendiren C ve E vitaminleri kombinasyonu içerir. Yağ İçermez, mat görünümlüdür. Yüksek tolerans özelliğine sahip olup cilde yüzde 100 uyum sağlar. Alkol ve paraben içermez. Tüm cilt tipleri için çok yüksek koruyucudur. Lekelere ve hiperpigmentasyonlara karşı korunma sağlar. Cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olur ve kızarıklıkları gizlemek için dermatolojik tedaviler için de kullanılır.

Yoğun parlaklık ve yepyeni bir cilt için: Endocare C-Pure Ampul

Yeni bir lansman ürünü daha!!! Zarar görmüş ya da foto yaşlanmaya maruz kalmış ciltler için geliştirilmiş yenilikçi bir formül. Dermatolojik tedavilerde destekleyici olarak doku onarımı sağlar. İçerisinde patentli, SCA yüzde 20 büyüme faktörü bulunur. Yüzde 15 C vitamini, yüzde 10 saf C vitamini, yüzde 5 E vitamini ve antioksidanlar içerir. Doğal parlaklık verici ve nemlendiricileri sayesinde ciltte anında taze bir etki yaratır ve parlaklık verir. Düzenli kullanımla ciltteki kırışıklıkları ve çizgileri azaltır, zamanla yok olmasına sebep olur. Paraben ve alkol içermez. En iyi sonuç için günde bir ampul olmak üzere 7 gün boyunca akşamları uygulanır. 15 gün içinde cilt parlaklığında anlamlı derecede artış gözlemlenir.