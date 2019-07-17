Sadece kitabını okuyup güneşlenmek istediğin anlar elbet vardır. Ancak açık havada egzersiz yaptığın zamanlarda durum kontrolden çıkabiliyor. Bu öneriler güneş koruyucusu kullanmadan önce kulağına küpe olsun.

Öncelikle etiketi oku

UV ışınlarının yaklaşık yüzde 97’nin engellemek için minimum 30 SPF içeren ürünleri tercih etmelisin. (Araştırmalara göre, daha yüksek SPF seviyesi, daha fazla ışının engellenmesi anlamına geliyor.) Ayrıca seni yaşlandıran UVA ve güneş yanığına sebep olan UVB ışınlarına karşı korunmak için etiketinde “geniş spektrum” yazan ürünleri seçmelisin. Eğer gün içinde çok terliyorsan, suya dayanıklı güneş koruyuculara yönelmeni öneririz. Dermatoloji Uzmanı Dr. Whitney Bowe, “Terleme esnasında güneş koruyucusunun büyük bölümü vücudundan akar ve etkisini kaybeder” diyor.

Cildinin kuru olduğundan emin ol

Denizden veya havuzdan yeni mi çıktın? Güneş koruyucusu sürmeden önce havluyla iyice kurulandığından emin ol. Ürün etiketinde özellikle ıslak ciltler için geliştirildiği belirtilmediği sürece, güneş ürünleri ıslak cilt tarafından emilmez ve etki etmez.

İhtiyacın kadar kullan

Dr. Bowe, “30 SPF içeren bir ürünü yetersiz oranda uygularsanız etkisi SPF10’a eşit olabilir” diyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Jordana Herschthal’ın “Vadedilen korumayı sağlamak için vücuda yaklaşık 30 gramlık -bir shot bardağı kadar- yüze ise bir nohut büyüklüğünde ürün uygulamak gerek” diyor.

Avantajlı başla

Güneş koruyucusunu dışarıya çıkmadan en az 15 dakika önce uygula. Çünkü özellikle kimyasal koruyucu içeren ürünlerin emilmesi zaman alır. Cildin o zamana kadar korunmasızdır.

Her yere sür

Dr. Bowe, “Kulaklar, burun, göz kapakları ve ellerin üst kısımları insanların güneş kremi uygulamayı en sık unuttuğu yerlerdir ve cilt kanseri görülme oranı bu bölgelerde fazladır” diyor. Saç derin de aynı şekilde güneş korumasına ihtiyaç duyar. Bunun için şapka takmayı da ihmal etmemelisin.

Sprey Formunda Bir Ürün Kullanıyorsan…

Uyguladığın ürünü elinle yaymalı ve yedirmelisin. İnsanların sprey formunda ürün kullanırken, önerilen miktarın yalnızca dörtte birini uygulama eğiliminde olduklarını belirtmeliyiz. Bu nedenle sprey formundaki ürünleri hızlı bir şekilde yeniden uygulama yapacağın veya sırt gibi zor erişilen alanlara uygulayacağın zamanlara sakla. Dr. Herschthal “Vücudunun her bir bölgesi için tam koruma sağlamak adına altı saniye boyunca püskürtmen gerek” diyor.