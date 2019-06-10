Güneş ışıklarına kontrolsüz ve bilinçsiz maruziyeti önlemek için güneş kremi kullanmak bir hayli önemli. Ancak güneş kremi kullanırken dikkat etmen gereken bazı noktalar bulunuyor.

Kimler güneş koruyucu kullanmalı?

Güneş koruyucularını herkesin kullanması gerekir. Güneş koruyucu kullanımı güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından koruyarak cilt kanserini önlemeye yardımcı olur.

Hangi güneş koruyucuyu kullanılmalı?

UVA ve UVB ışınlarına karşı olmak üzere geniş spektrum koruması olmalıdır.

Suya dayanıklı olmalıdır.

Dışarı çıkmadan 30 dakika önce güneş koruyucuyu kuru cilde sür.

Dışardayken her iki saatte bir uygula, ya da yüzdükten ya da terledikten hemen sonra tekrar kullan.

Güneş koruma faktörü 30 veya daha yüksek olmalıdır.

Ne zaman güneş koruyucu kullanmak gerekir?

Dışarıda olduğumuz her gün kullanmalıyız. Güneş yıl boyunca zararlı UV ışınları yayar. Bulutlu günlerde bile güneşin zararlı UV ışınlarının yüzde 80’ine kadar cildine nüfuz edebilir. Kar, kum ve su güneş ışınlarına olan ihtiyacı arttırır çünkü güneş ışınlarını yansıtırlar.

Ne kadar ve ne sıklıkta kullanmak gerekir?

Açıkta kalan tüm cildi örtecek kadar güneş kremi uygulamak gerekir. Güneşten koruyucuların etkili olabilmeleri açısından bol miktarda kullanımları çok önemlidir. Güneşten koruyucuların UV’ye maruz kalan tüm alanlara yeterli kalınlıkta, katman oluşturacak şekilde ovalamadan uygulanması gerekir. İdeal olarak kremler 2 mg/cm2 sürülmelidir. Bu miktar sadece yüz dikkate alındığında kabaca 1/3 çay kaşığı veya elinizin işaret ve orta parmağı boyunca miktar kadardır. Bu miktarın dörtte biri sürüldüğünde, ürünün koruyuculuğu 8 kat düşer. Güneşten koruyucular, güneşe maruziyet süresini uzatabilmek için kullanılmamalıdır; çünkü böyle bir kullanım bazı güneşten koruyucular tarafından filtre edilmeyen ya da daha az filtre edilen dalga boylarına maruziyeti artırabilir.

Ne tür bir güneş koruyucu kullanmak gerekir?

En iyi güneş koruyucu tipi, tekrar ve tekrar kullanacağın türdür. Sadece geniş spektrumlu (UVA ve UVB) koruma sağladığından, 30 veya daha yüksek SPF değerine sahip olduğundan ve suya dayanıklı olduğundan emin ol. Kullandığın güneş koruyucu türü, kişisel tercih meselesidir ve korunacak olan vücut alanına ve derideki sorunlara (deri tipi, sorunları vb) göre değişebilir. Mevcut güneş koruyucu seçenekler arasında losyonlar, kremler, jeller, merhemler, stick ve spreyler bulunur.

Kremler kuru ciltler ve yüz için en iyisidir.

Jeller, saçlı deri veya kıllı bölgeler için iyidir.

Stick şeklinde olanlar göz çevresi ve dudaklara kullanmak için iyidir.

Hassas ciltler ve bebekler gibi spesifik amaçlar için de güneş koruyucular vardır.

Bazı güneş koruyucu ürünler ayrıca nemlendiriciler ve kozmetikler ile birlikte kullanılabilir.

Güneş koruyucular D vitamini almayı engeller mi?

Güneş koruyucu kullanmak cildin D vitamini üretimini azaltabilir. Yeterli D vitamini almadığınızı düşünüyorsanız, doktorunuzla seçenekleri konuşabilirsiniz. Birçok insan, ihtiyaç duyduğu vitamin D’yi gıdalardan ve / veya vitamin takviyelerinden alabilir. Bu yaklaşım size, cilt kanseri riskinizi artırmadan ihtiyacınız olan D vitamini verir.

Güneş koruyucu kullanırken bunları unutma…

Ayaklarının üst kısımlarına, boynuna, kulaklarına ve başınn üst kısmına uygulamayı unutma.

Cilt kanseri dudaklarda da oluşabilir. Dudakları korumak için 30 veya daha yüksek SPF’li bir güneş koruyucu içerek dudak kremi veya ruj/stick uygula.

Kaynak: Prof. Dr. Yelda Kapıcıoğlu