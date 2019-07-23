Dans pistinin rengârenk ışıltısını göz makyajına taşımaya ne dersin? İpuçlarımızı takip et.

KİRPİKLERİNİ ÖNE ÇIKAR



Artık takma kirpiklerini çok özel günler için sakladığın kutudan çıkartıp günlük makyaj rutinine ekleyebilirsin. Dior marka elçisi ve ünlülerin makyaj artisti Daniel Martin, “Jean giyen birinin takma kirpik taktığını görmek, artık pek şaşırtıcı değil” diyor.

Dene: Oyuncak bebeklerinkine benzer kirpikler elde etmek mi istiyorsun? Orta uzunlukta bir takma kirpiği gözlerinin boyutuna göre keserek kısalt, üzerine kirpik yapıştırıcısından yeterli miktarda sür ve doğal kirpik hattın boyunca takma kirpikleri yerleştir. Martin “Kirpik takmak zor geliyorsa, takma kirpik etkisi verecek yöntemleri deneyebilirsin” diyor ve nasıl yapman gerektiğini belirtiyor; “Kirpiklerini kıvır, hacim vermek için maskara bazı uygula ve ardından bir kat maskara sürüp bekle, kuruyunca kirpiklerinin sadece uçlarına bir kez daha maskara uygula.” Dramatik kirpiklerle yeterince kadınsı görüneceğinden, makyajının geri kalanını daha sade tutabilirsin. Uzun süre egzersiz yapmışsın gibi pembeleşmiş yanaklar için gül kurusu allık ve kiraz rengi bir ruj yeterli olacaktır. Eğer makyajını geceye taşımak istersen, siyah bir eyeliner tüm görünümü değiştirir.

DAHA CANLI GÖRÜN



Beyaz eyeliner, makyaj artistlerinin gizli silahıdır. Yıllardır profesyoneller, gözleri daha açık, büyük ve tazelenmiş göstermek için hızlı ve kolay bir yol olarak beyaz eyeliner kullanıyor.

Dene: Göz makyajını tamamladıktan sonra kremsi formüllü beyaz veya nude bir göz kalemini alt göz pınarı hattın boyunca uygula. Dilersen üst göz pınarı hattına da sürebilirsin, ancak bu aşamada gözlerine zarar vermemek için hassas davranmaya dikkat et. Göz kapaklarına gümüş rengi ışıltılı far uygulayarak fütüristik bir görünüm yaratabilirsin. Martin, “Gece karanlıkta parlayan göz kapakların, oldukça etkileyici görünecek” diyor.

RENK KAT

Yeşil, fuşya, bordo ve altın renkleri, göz makyajında siyahın tahtını sallamaya başladı. Martin; “Parlak renkler oldukça eğlenceli görünüyor, ayrıca tüm görünümüne biraz heyecan katıyor” diyor.

Dene: Göz kapaklarını canlı renklerle kaplamak yerine, renkli eyeliner ya da göz kalemi kullanabilirsin. Mürekkep yapılı bir eyeliner kullanarak, keskin bir kuyruk oluşturabilirsin. Biraz daha yumuşak ve buğulu bir görünüm için ise renkli bir göz kalemini alt ve üst kirpik hattın boyunca uygulayıp fırça ile dağıtabilirsin. Gözlerinde yeterince renkli bir makyaj olduğunda, yüzünün diğer bölgeleri için daha sade seçimler yapmalısın. Sadece fondöten ve dudak nemlendiricisi kullanman yeterli. Makyaj Artisti Linda West’in göz rengine uygun makyaj tavsiyesi ise şöyle: “Kahverengi gözlerin güzelliğini mor ile ortaya çıkartabilir, mavi gözleri yine mavi kalemle vurgulayabilirsin. Eğer yeşil veya elâ gözlüysen, şarap tonları tam sana göre.”