Swissôtel The Bosphorus,İstanbul lezzeti ve eğlenceyi buluşturduğu restoran&barı’ı 16 Roof ile yaza merhaba diyor.

İstanbul’un muhteşem boğaz manzarasını kucaklayan, Swissôtel The Bosphorus, İstanbul’un terasında konumlanan 16 Roof ile misafirler lezzetin ve manzaranın tadını doyasıya çıkartıyor.

Dünyanın önde gelen otellerinden Swissôtel The Bosphorus, Istanbul kalitesiyle restoran ve bar olarak hizmet veren 16 Roof, haftanın 7 günü 17:00-02:00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor.

Ünlü şef Bruno Andres Santa Cruz’un dokunuşları ile günümüzde ilgi odağı haline gelen Peru mutfağını Akdeniz lezzetleri ile harmanlayıp modern bir menü oluşturarak İstanbul’un hatta dünyanın favorileri arasına giren 16 Roof, aynı zamanda gece hayatına da yön veriyor. Yeni sezon boyunca sevilen DJ ve canlı müzik performanslarının yer alacağı 16 Roof, yaz boyunca İstanbul’a renk katmaya devam ediyor.

16 Roof, şehre bambaşka bir açıdan bakmak isteyen misafirlerini Swissôtel The Bosphorus, İstanbul’a bekliyor.