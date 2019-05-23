Gece yarısı karnı acıkanlar için güzel bir haberimiz olabilir!

Gece yarısı atıştırmanın iyi bir tarafı var –tabii porsiyon oranına ve yaptığın seçimlere dikkat ettiğin sürece. Florida Eyalet Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, yatmadan 30-60 dakika önce lor peyniri gibi yüksek proteinli gıda tüketmek, yağ kazandırmadan kas sağlığını geliştirebiliyor. Araştırmacılar, ekstra proteinin ertesi gün yaşayacağın açlığın önüne geçerken önerilen makro besin ihtiyacını karşılamana da yardımcı olduğunu düşünüyor. Üstelik daha sonra atıştırabileceğini bilmek, akşam yemeğinde gereğinden fazla yemeni de önleyebilir. Dilersen, peynir yerine haşlanmış yumurta da tercih edebilirsin.