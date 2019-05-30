Bu yaz, Barut Collection Otellerinde hem tatilin tadını çıkarıp hem de dünyaca ünlü fitness eğitmenleri ile spor yapabilirsin.

Almanya, İsviçre, İngiltere ve Rusya’nın en iyi Fitness kulüplerinde performans sergileyen ve dünyanın çeşitli ülkelerinde fitness seminerleri düzenleyen ünlü eğitmenler, Barut Collection Oteller zincirinde “Fitness Superstars” aktiviteleri kapsamında tatil yapan misafirler ile buluşuyor.

Barut Collection Oteller zinciri, çeşitli zorluk derecesindeki spor aktivitelerini, dünyaca ünlü sporcular eşliğinde her yaş grubundaki misafirlerine sunuyor.

Mayıs ayından itibaren yaz boyunca her ay, konusunda uzman bir eğitmen, tatilcilerin spor aktivitelerine rehberlik edecek. Dünyada trend olan aktiviteler uzmanlar rehberliğinde misafirlerle buluşacak.

Sporseverleri neler bekliyor?

Yoga, Pilates ve yeni bir trend olan PortDeBras, gibi mental aktiviteler,

Interval, Crossfit temelli bir aktivite olan P.I.I.T ve KickPower gibi kondisyon aktiviteleri,

Aquabike, Zumba gibi enerjik ve eğlenceli aktiviteler, Mayıs ve Ekim ayları arasında meraklılarıyla buluşacak.

Ayrıca Budokon aktivitesinin dünyadaki en önemli temsilcilerinden Beko Kaygee, Temmuz ayında Barut Collection misafirlerine özel dersler verecek.

Sen de tatilini sporla desteklemek istiyorsan programdan dilediğin tesisi seçerek yerini ayırabilirsin.