diyetisyendunyasi.com tarafından Kanyon’da 26-27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen Fit Weekend, en yeni sağlıklı yaşam trendlerini, sağlıklı yaşam tutkunları ile ücretsiz buluşturdu. “Herkes fit, her şey fit, her an fit, her yer fit, her yemek fit” sloganı ile gerçekleşen Fit Weekend, 150 bini aşkın ziyaretçisi ile büyük ilgi gördü.

Ünlü uzmanlar bir aradaydı

Ünlü diyetisyenler Dilara Koçak, Berrin Yiğit, Elvan Odabaşı, Ali Dereli, Gamze Şanlı Ak, Ceren Batmaz, Aslı içingür, Güneş Aksüs, Seren Aksüs, Pırıl Duru, Çok sevilen Çocuk Dr Hüseyin Tapik, ünlü şef Elif Korkmazel, Ünlü Wellness ve Yoga koçu Ece Vahapoğlu, ünlü eğitmenler Emine Başarır, Mine Yılmazbilek, Deniz Orbay , İlknur Aydın, İdil Sani; ünlü oyuncular Akasya Asiltürkmen, Burcu Kara, Yunus Günçe , Işık Selin Günçe ve radyocu Sarı Şeker Sema ve Sunny eşliğinde birbirinden değerli isimler FitWeekend’de harikalar yarattı!

3 gün boyunca özel etkinlikler, söyleşiler ve workshop etkinlikler ile uzmanlar ziyaretçilerle buluşurken, Kanyon meydanda 3 gün boyunca yoga, zumba, hiphop dansları ile tam bir şenlik havasında geçen FitWeekend’de ziyaretçiler stantlardaki tadım etkinliklerine ücretsiz katılabildiler.

Ücretsiz vücut analizleri yapıldı

Aklınızdaki tüm soruları konusunda uzman kişilere dilediğiniz gibi sorabileceğiniz Fit Weekend boyunca, binlerce kişiye ücretsiz vücut analizi yapıldı ve diyetisyenler sağlıklı beslenme hakkında önerilerde bulundular.