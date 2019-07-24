Yaz sıcaklarının üstesinden bu leziz ve hafif tariflerle gelebilirsin.

PRATİK KAHVALTI

Hava çok sıcak ve canın kahvaltı yapmak istemiyor mu? Böyle anlar için güne hafif başlamanı sağlayacak pratik iki tarif hazırladım. Aksamdan kalma müsli ve smoothie kahvaltı dışında ikindi öğünü de olabilir.

AKSAMDAN KALMA MUSLİ

2 çorba kaşığı yulaf

1 bardak şekersiz badem sütü

½ bardak su

1 tatlı kaşığı chia tohumu

1 çay kaşığı tarçın

1 avuç yaban mersini

8-10 adet kıyılmış çiğ badem

YEŞİL SMOOTHIE

1 adet yeşil elma

1 dilim ananas

1 demet ıspanak

1/2 parmak taze zencefil

2 adet salatalık

1 adet kereviz sapı

1/2 limon suyu

HAFİF ÖĞÜN

Öğlen yemeklerinde hafif bir şeyler yemek istersen ayran aşı tarifimi deneyebilirsin.

AYRAN AŞI

1 kâse yoğurt

3 çorba kaşığı haşlanmış nohut

2 çorba kaşığı buğday

Dereotu

Salatalık

Kuru nane

FERAHLA

Şekersiz limonata, boş kalori almadan ferahlamana yardımcı olacak.

ŞEKERSİZ LİMONATA