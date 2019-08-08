Bu yaz sağlıklı ve fit görünmek için yapman gereken egzersizleri mercek altına aldık.

Tüm heyecanıyla devam eden yaz aylarında forma girmene yardımcı olan bu egzersizleri denemende fayda var.

Russian Twist

Dizleri karna çekerek, gövde havada, kalça yerde kalacak uygulanan harekette eller birleştirilerek sağa ve sola vücuda hafif rotasyon vererek yapılır. Önerilen hareket sayısı 20 tekrar 2 settir. Hareketin faydası gövde yukarıda olduğu için üst karın kaslarını çalıştırırken dizleri havaya kaldırıp bacakları havaya kaldırmaktan dolayı alt karın kaslarının da harekete geçmesine yardımcı olur. Yana doğru rotasyon gerçekleştirilirken de yan karın kasları ile vücudun merkez noktaları çalıştırılmış oluyor.

Knees Up

Eller yerde omuzların gerisinde uygulanan harekette, sırt havada uygulanır. Dizleri karna çekerek uzanıp tekrar açılarak üst karın ve alt karın kasları harekete geçiyor. Uzuvları aynı zamanda çektiğimiz için karın kaslarını da sıkılaşmasına yardımcı oluyor. Bu hareket 15 tekrar 2 set şeklinde uygulandığında ideal karın kası görüntüsüne ulaşılmasına yardımcı olacaktır.

Plank

Kolay gibi gözüken ancak dengeyi ve sıkılaştırmayı birlikte hissettiren Plank hareketi tüm kasları harekete geçirir. Tek sette 1 dakika olarak uygulanan harekette, karnı ve beli düşürmeden hafif karın içeride omuzlar rahat ve geride 1 dakika merkez bölgesi güçlendirilir. Dilersen side plank gibi farklı varyasyonlarını da deneyebilirsin.

Dips

Uygulanan kol hareketi arka kolların hızlı sıkılaşmasına yardımcı olur. Sahilde de yapabileceğin ve yardımcı ekipman olarak şezlongun kullanılabileceğin uygulamada arka kol kasları kuvvet uygulanarak harekete geçirilir. Dirseklerin arasında basketbol topu sıkıştırmış gibi dirsekleri bir birine yakın tutarak elleri şezlong üzerinde tutup gövdeyi yukarı kaldırarak uygulanır. Basitleştirmek için dizleri bükerek, zorlaştırmak için dizleri uzatarak uygulanabilir. Triceps kaslarını güçlendiren hareket 15 tekrar ve 2 set olarak yapılabilir.