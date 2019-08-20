Besin değeri oldukça yüksek olan salatalar, öğle veya akşam yemeklerinin vazgeçilmezleri. Peki, lavantayla ya da pancarla zenginleştirilmiş, daha özel bir salata deneyimi yaşamaya ne dersin? İşte senin için en leziz tarifler…

Ispanak Salatası

Malzemeler:

70 gr ıspanak, 15 gr kuru üzüm, 25 gr kuru kayısı, 40 gr kurutulmuş domates, 40 gr kapya biber, 5 gr taze fesleğen, 1 gr kuru kekik, 30 gr ceviz, 40 gr süzme yoğurt, birkaç diş sarımsak, balzamik sirke, sızma zeytinyağı, tuz, 2 adet grissini.

Hazırlanışı:

Ispanaklar bol su ile yıkandıktan sonra saplarından ayrılır. Yeşil kısmı iri iri doğranır. Kurutulmuş meyveler ve kurutulmuş domates tavla zarı büyüklüğünde doğranır. Sos için balzamik sirke, sızma zeytinyağı, kuru kekik, yeşil fesleğen, sarımsak, tuz bir arada karıştırılır. Süzme yoğurt ayrı bir kapta çırpılır, hazırlanan sos üzerine ilave edilerek karıştırılır. Hazırlanan ıspanak ve kuru meyveler harmanlanarak servis tabağına konur ve üzerine sos eklenerek servise sunulur. Grissini ile süslenir.

(Şef Hatice Bürtek)

Pancarlı Bulgur Salatası

Malzemeler:

50 gr kırmızı pancar, 60 gr pilavlık bulgur, 5 gr maydanoz, 5 gr dereotu, 10 gr mısır, 1 gr tuz, 15 gr havuç, 45 gr kiraz domates, 20 gr salatalık, 25 gr taze limon, 1 gr tuz, 2 gr nar ekşisi.

Hazırlanışı:

Kırmızı pancar suyu ile bulgur haşlanıp süzdürülür. Dereotu ve maydanoz ince ince doğranır. Pancarlar küp küp doğranıp haşlanmış bulgur ile karıştırılır, baharatlarla lezzetlendirilip kiraz domates ve salatalıklarla servise sunulur.

(Şef Raci Menteş)

Lavantalı Somon Marin Salata

Malzemeler:

150 gr taze somon, 200 gr taze limon, 5 gr lavanta, 50 gr zeytinyağı, 2 gr tuz, 1 gr şeker, 2 gr beyaz toz biber, 10 gr dereotu, 70 gr roka, 100 gr Akdeniz yeşilliği, 30 gr kiraz domates, 15 adet sarı süs biberi, 15 adet kırmızı süs biberi, 10 gr balzamik sos.

Hazırlanışı:

Somon balığı ince şeritler halinde kesilir. Limonların suyu sıkılarak zeytinyağı ve baharatlar ile iyice çırpılır. Düz bir kaba dizilen somonların üzerine hazırlanan sos dökülür. Dört saat marine edilir. Somonlar yeşilliklerin üzerine yerleştirilerek servis edilir.

(Şef Ömer Saki)