Farkındalık meditasyonu yaparak kaygılarından uzaklaşabilir ve kendine karşı daha nazik olmayı öğrenebilirsin.

Hepimiz, her an çok doluyuz. Yapmak istediklerimizi ve ilişkilerimizi geliştirmek için durmadan meşgul olduğumuzda stresli hissedebiliyoruz. Kısa dönemli hedefleri gerçekleştirememek ise başlı başına bir anksiyete sebebi.

Farkındalık meditasyonu yapınca, zihnimizde bizi yapmak istediklerimizden alıkoyan veya kendimizi suçlayıcı düşüncelerden uzak durmak daha kolay oluyor.

Bunu uygulamaya gelince gün içinde zaman ayırmak çok zor olabiliyor. Meditasyon yapmaya zaman bulamıyorsan, işte gün içinde farkındalığını ve dikkatini geliştirmene, en önemlisi durmana ve nefes almana yardımcı olacak birkaç basit yöntem…

⭐Hisset:

Genellikle yemek yerken ya bir şey izliyor ya da telefonlarımıza bakıyoruz. 5 duyumuza daha çok dikkat etmek bizi daha sakin yapar, yemek ile olan ilişkimizi gözlemlemize, bu sayede yeme alışkanlıklarımızı değiştirmemize yardım eder. Yavaş yavaş, yemeğe değer vererek, tadını çıkararak yemek yemeyi alışkanlık haline getirmek iyi bir çalışma olabilir.

⭐Gözlemle:

Çiçek veya kahve. Hangisi sizin senin ulaşılabilirse onu seç. Aynı yemek yerken farkındalıkla yemek gibi, gün içinde etrafınızdaki nesnelere yeni bir gözle, yapılacaklar listendeki şeyleri düşünmeden bakmak ve daha önceden fark etmediğin şeyleri fark etmeye çalışmak da bir farkındalık çalışmasıdır.

⭐Dinle:

Karşımızdaki kişiyi, bir sonraki söyleyeceğimizi düşünmeden veya yargılardan uzak bir şekilde dinlemek iyi bir farkındalık çalışması. Çünkü merakla ve “ne öğrenebilirim?” diye dinleyince pozitif düşünceler çoğalıyor, stres azalıyor.

⭐Nefes al:

Basit nefes egzersizleri günlük ruh halimiz üzerinde çook büyük etki yapar. Nefes alış verişlerde karnının yükselip inişine odaklan. Nefesi takip ederken dikkatin dağılırsa kendini suçlamadan nefesi takip etmeye geri dön.

Farkındalık çalışması ne zaman yapılmalı?

Farkındalık çalışması için sabah ve akşam saatleri çok iyi çünkü birkaç dakikalık bu sakinlik anları bize yeni gün için enerji verir. Ayrıca yatmadan önce derin ve kaliteli nefesler alıp vermek ertesi gün için endişelenmeden uykuya dalmamıza yardım eder.

Kaynak: Yoga Eğitmeni Doğanay Konalı