Hayatı kolektif bir bakış açısıyla anlamanı sağlayacak evrensel yasalardan bahsediyoruz…

Yazı: Talyaa Vardar

Hayat, soyuttan gelir, somuta ilerler ve sonra yine soyuta geçiş yapar. Gözle görünmeyenden geliriz, kendimizi ve hayatımızı görünür yapmaya çalışırız. Ardından nihai olarak da görünmez olur gideriz. Bu soyutluk hali, yani tam olarak neden burada olduğumuzu bilmeme durumu, bazen hayatta neyi neden yaşadığımızı anlamamızı güçleştirir. Bu nedenle de varoluşumuzdan bu yana “Neden buradayız? Varlığımızın bir amacı var mı? Yaşadığımız olayların bir anlamı var mı? Gerçekten bir ders için mi buradayız?” gibi soruları cevaplamaya çalışırız. Evrensel yasaları anlamak, çırpınışlarımıza bir sükûnet, varlığımıza anlam ve eylemlerimize bereket getirir.

Tamlık Yasası

Büyümek, kendini tamlamaya çalışma eylemidir. Eksikliğimizi kabul ettiğimiz andan itibaren, kendimizi tamlama ve bütünleşmeye doğru yol alırız. Kendini ne zaman, kimlerle birlikteyken tam hissettiğini ve bu hisle ortaya çıkan diğer duygularını not al. İşte o senin öz hâlin. Özlük ve tamlık birdir. O olmak için neye ihtiyacın varsa, rotanı oraya çevir.

Sorumluluk Yasası

Büyümek, seçim yapmayı öğrenmek demektir. Hayattaki tekâmülümüzü gerçekleştirebilmek için seçim yapmamız ve yaptığımız seçimlerin sorumluluğunu almamız gerekir. İşe seni zorlamış olaylardan başla; başkalarını suçlamak veya savunmaya geçmek yerine ise “Bu hayat benim hayatım ve sorumluluk bende. Bu andan itibaren kendi sorumluluğumu üstleniyorum” de. Seçimlerinizin sorumluluğunun bize ait olduğunu kabul ettiğimiz zaman, hayat size daha şefkatli deneyimler sunmaya başlar.

Enerji Yasası

Varlığımıza dair tüm boyutlar -yani düşüncelerimiz, duygularımız, bedenimiz ve inancımız- enerji içerir. O yüzden, bu dünyaya getirdiğimiz enerjinin sorumluluğunu almak da bize düşer. Kendinize nasıl bir enerji yüklüyorsun? İyimser, karamsar, çekici, itici, dışa dönük, içe kapanık, pasif, agresif ya da proaktif mi? Yarattığın enerjinin farkına var. Bu konuda başkalarından da geri bildirim isteyebilirsin. Senin, onlar üzerindeki etkini nasıl tanımladıklarını sor. Verilen cevapları not et. Sıra kendine soru sormaya geldi: “Ben doğru enerji frekansında mıyım? Yarattığım enerji ile hayatımı akışkan mı, yoksa tıkıyor muyum?” Tıkanıklık hissediyorsan, negatif duygu ve inançlarını temizlemek için destek al. En büyük tıkanıklık bu inançlardan gelir. Unutma: Neyi beslersen, hayat orada yeşerir.

Hareket Yasası

Atalarımız zaten bilmişler ve bize hatırlamamız için de bize çok güzel bir söz bırakmışlar: Harekette bereket vardır. Enerji yasasının devamında mutlaka hareket yasası gelir. Enerjini odakladıktan sonra, harekete geçmek önemlidir. Üç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz, hareket bu dünyanın devamlılığını sağlamak için var. Sen de harekete geç. Hareket yasasını uyguladığın zaman elde ettiğin sonuçlar, kazanımlara dönüşür.

Döngü Yasası



Doğa varoluşunu döngülerle sürdürür. Dört mevsim; doğmak, büyümek, ölmek; sıcak hava, buharlaşma, yağmur ve yeşerme gibi… Doğada hiçbir şey tek bir formda kalmaz, mutlaka dönüşür ve bu dönüşümü döngülerle gerçekleştirir. Döngü yasası, doğanın bir parçası olan insanı da kapsar. Bebeklik, çocukluk, gençlik ve olgunluk döngülerinden geçeriz.

Döngü yasası, hayattan çıkarmamız gereken dersleri anlamamız için de önemlidir. İlişki, para, kariyer ve sağlık konusunda benzer zorlukları tekrar eden bir biçimde mi yaşıyorsun? Bunları dönüşmek ve bir sonraki evreye hazırlanmak için yaşıyor olma ihtimalini düşünmen gerek. Bu döngü sana ne anlatmaya çalışıyor? Seni nereye hazırlıyor? Bu döngüyü çözdüğünde nasıl güçleneceksin? Bu soruları mutlaka cevapla ve döngünüze direnmek yerine, onu bir rehber veya öğretmen gibi gör. Döngünü çözmüş olduğunda, hayatına neler katacaksın? Para sıkıntısı sana bolluğu ve hayata güveni öğretmek ister. İlişki sıkıntısı ise öz sevgiyi ve önce kendinle ilişki kurmayı öğretir. Kariyer sıkıntıları sana, yeteneklerine güvenmen ve temel değerlerine sahip çıkman gerektiğini anlatmaya çalışır. Döngülerini fark ederek; sorumluluk yasasıyla birlikte kabule geçtiğinde, enerji yasasını uygulayarak bu konudaki duygularını ortaya koyduğunda, harekete geçerek bir eylem plan uyguladığında, döngün seni bir sonraki evreye taşıyacak ve bu hayattaki misyonuna yaklaştıracaktır.