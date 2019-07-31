Bağışıklık sistemini güçlendirmesinden sindirimi kolaylaştırmasına dek birçok faydası bulunan yoğurt, besin değeri açısından oldukça zengin bir besin. Peki yoğurdunu kendin yapmaya ne dersin?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan “Yoğurtta bağırsak sağlığını koruyan bakteri sayısı oldukça fazladır. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir. Araştırmalar probiyotiklerin soğuk algınlığı sıklığını, süresini ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir” diyor. Evde yoğurt yaparken dikkat etmen gerekenler ise burada…

Sütü güvenilir yerden al

Süt mikroorganizmaların üremesi için çok iyi bir ortam oluşturduğundan kısa sürede bozulabilen bir besin. Yoğurdunu günlük sütten yapmaya ya da açık süt alıyorsan güvenilir yerlerden almaya dikkat et. Sütün hijyeni sağlığın yanı sıra yoğurdun renk, tat ve kokusunu da etkiliyor. Süt temiz değilse mayalanan yoğurdun rengi gri oluyor ve yoğurtta acı bir tat hissedilebiliyor. Yine kötü kokulu yemlerle beslenen hayvanların sütleriyle yapılan yoğurt kötü kokabiliyor.

Aşırı kaynatma

Yoğurt mayalarken, sütü kaynatmanın sebebi sütün içindeki kuru madde miktarını artırabilmek. Yani sütün içindeki suyun buharlaşmasını sağlayıp daha iyi yoğurt mayalayabilmek. Ancak uzun süreli kaynatma süt bileşenlerinin zarar görmesine ve sütün besin değerlerinde azalmaya yol açtığından, süt fokurdamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynat.

Sıcaklığını iyi ayarla

Yoğurt mayalarken kaynatılan sütün sıcaklığı da uygun olmalı. Çok sıcak süt ile yoğurt mayalanırsa, yoğurt fazla sulu olabiliyor veya mayası tutmayabiliyor. Uygun sıcaklığı ayarlayabilmek için geleneksel yöntemlerde olduğu gibi önce elini yıka ve parmağını batır. Parmağın hafif yanacak sıcaklıktaysa mayalama işlemine başlayabilirsin.

Mayanın ölçüsünü kaçırma

Yoğurdu mayalarken sütün içerisine koyulan maya miktarı önemli. Az olması yoğurdun tutmamasına, fazla olması ise tadının ekşi olmasına sebep oluyor. 1 litre süt için 1 yemek kaşığı yoğurt mayası yeterli. Süt mayalanma için uygun sıcaklığa ulaşınca yoğurt mayasını ekleyip sütün her yerine eşit dağılması için iyice karıştır.

Mayalanma süresine dikkat et

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan “Yoğurdun, mayalanması için genellikle 4-5 saat süre beklemesi idealdir. Eğer daha fazla mayalanırsa yoğurt sulanır ve daha sıvı bir hal alır. Mayalandıktan sonra yoğurdun dinlenmesi için 1 gün buzdolabında bekletilebilir. Bu sayede daha kıvamlı bir yoğurt haline gelecektir” diyor.