Kendine yüklenmek yerine yaza adım adım yaklaştığımız bu günlerin tadını çıkarıp daha enerjik hissetmeye ne dersin? Tüyolarımıza kulak vermende fayda var.

Doğru beslen

Sabahın erken saatlerinde egzersiz yapıyorsan; kolay sindirilebilen, düşük yağ ve lif oranına sahip karbonhidrat tüket. WH danışma kurulundan Diyetisyen Amanda Baker Lemein “Egzersiz öncesi yarım muz tüketmek, kan şekerini hızlıca yükselmesine neden olmadan enerji verebilir” diyor. “Egzersiz sonrası, kasları onarmaya ve enerji depolarını doldurmaya yardım etmek için karbonhidrat, protein ve lif içeren bir bar tüketerek yenilenebilirsin.” Bu şekilde yenilenmiş ve güçlü hissedeceksin, tükenmiş değil.

Su iç

Zirvede kalmak için günde üç litre su içmeyi tavsiye eden Lemein, “Yüzde 2 oranındaki bir susuzluk bile atletik performansını büyük oranda etkiler” diyor. Enerji seviyeni yüksek tutmak için egzersiz yaparken yanında yarım litre su bulundur ve onu bir saatte bitirmeye çalış. Ardından idrarın saman rengi gibi açık bir renk olana kadar su iç.

İyi enerji yarat

O’Conner “Egzersizinizi dışarıda ya da en azından evinin ya da spor salonunun aydınlık bir bölümünde yapmak, tetikleyici bir etki yaratır” diyor. Ve müziğin sesini aç: Hızlı ve yüksek enerjili müziğin, dayanıklılık ve gücü artırdığı biliniyor. Bunun muhtemel sebebi ise müziğin mutluluk verip odak noktasını değiştirmesi ve böylelikle yorgunluk hissini ertelemesi olarak görülüyor.

Orta şiddette egzersiz yap

Bir araştırmaya göre orta şiddette yapılan egzersiz, enerjiyi artırıyor; çünkü egzersiz sonunda kendini tamamen bitkin hissetmiyorsun. Bu, yüksek yoğunluklu egzersizlerin işe yaramadığı anlamına gelmiyor tabii. Yüksek yoğunluklu egzersizde enerji yükselmesini daha sonra hissediyorsun. Eğer önemli bir toplantın varsa kendine dinlenecek zamanı yaratmak ve enerji kazanmak için daha erken saatlerde egzersiz yapabilirsin.