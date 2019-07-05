Yapılan son araştırmalar, enerji içeceklerinin kalpteki elektriksel aktiviteleri etkilediğini söylüyor. Enerji içecekleriyle arana mesafe koyarak da dinç kalabilirsin

Günümüzde herkesin enerjiye ihtiyacı var. Tüketicilerin günden güne enerji vaat eden besin takviyelerine olan ilgisi artıyor. Enerji barları, enerji topları, enerji shot’larına olan rağbet ortada. Amerika Birleşik Devletleri’nde sadece enerji içeceklerinin satışı, 2015-2018 yılları arasında yıllık 3 milyon doların üzerine çıktı.

Peki enerji içeceklerinin getirisinden çok götürüsü mü var? Journal of the American Heart Association’da yayımlanan bir araştırmaya göre, durum ne yazık ki böyle. Yapılan araştırmada, genç yaştaki katılımcılardan bazılarına enerji içeceği, diğerleri ise kafeinsiz, içerisinde uyarıcı olmayan içecekler verildi. Bir litrelik içecekler, katılımcılar tarafından 6 günlük aralıklarla, üç farklı günde ve bir saat içinde tüketildi.

Bilim insanları araştırma sonucunda, enerji içeceklerinin katılımcıların kalbindeki elektrik aktivitelerini değiştirdiği ve kan basıncını yükselttiğini gözlemledi. Deneklerin, kalp odacıklarındaki sıkışma ve gevşemeye bağlı olan değişimler, genellikle pek de ciddiye alınmıyor. Ancak araştırmacılar, kalp rahatsızlığı olan ya da hâlihazırda ilaç tedavisinde olan kişilerin enerji içeceği içmeleri durumunda büyük risk altında olduklarını söylüyor.

Enerji içeceklerinin zararları

Söz konusu araştırmada enerji içeceklerinin tüketiminin yüksek kan basıncı, kalp ritim düzensizliği, felç, inme ve kalp krizi gibi yan etkilere sebep olabileceği tespit edilirken, bir başka araştırmada ise sadece tek sefer 700 ml’lik enerji içeceği tüketiminin, genç ve sağlıklı bir yetişkinde damarların fonksiyonunu bozabileceğini gösterdi.

Enerji içeceklerindeki sıkıntı ise bir ya da daha fazla ginseng ve guarana gibi uyarıcıya ek olarak kafein içermesi. Bu bitkiler kafeinle sinerjistik bir etkileşime girebilir, bu da total etkinin içeriklerin tek başına olan etkisinden çok daha büyük olduğu anlamına gelir.

Kısacası gençler ve atletler de olmak üzere kimseye enerji içeceklerini önermiyoruz. Diğer olumsuz etkilerinin yanında enerji içecekleri, vücudunun dengesinin bozulduğunu gösteren yorgunluk belirtilerini de gizler.

Enerji arttırmanın sağlıklı yolları

Enerji seviyen söz konusu olduğunda en önemli etkenler; uyku, beslenme, su tüketimi, stres yönetimi ve fiziksel aktivitelerdir. Bu etkenlerdeki küçük değişimler bile fark yaratabilir.

Örneğin uyku kaliteni arttırmaya çalışabilirsin. Gece uykunu 30 dakika bile artırmak, farkı hissettirecektir. İşlenmiş gıdalar yerine taze ürünler kullan, sebze ve meyve yemeye özen göster. İlk içecek tercihin su olsun ve gün içerisinde 2 litre su tüketmeye çalış. Stresini yönetmek için 3-4 dakikalık akıllı telefon uygulamalarından yararlanabilirsin ve son olarak harekete geçmelisin: Bu sadece açık havada bir yürüyüş olsa bile.

Hala enerji takviyesine ihtiyaç duyuyorsan yeşil çay ya da matcha çayını deneyebilirsin. Çaydaki l-theanine denilen doğal bir madde, uyuşukluk olmadan gevşemeye neden olan bir sakinlik hissi yaratır. Sadece aşırı şeker, suni tatlandırıcılar ve geleneksel süt ürünleri gibi enerjiyi ekarte edecek eklentilerden kaçındığından emin ol.

Yatmadan 6 saat önceden itibaren kafein alacağın ürünleri tüketmeyi kesmelisin. Unutma ki stabil bir enerji seviyesine sahip olmak için gerekli olan beden ve zihin dengesini sağlamaktır.