Yaz meyvelerinin her birinin vücuda ayrı bir faydası var. Farklı mineral ve vitaminleri alabilmek için her gün en az 3-4 porsiyon farklı meyve tüketmek gerekiyor. Tabii miktarını aşmamak şartıyla…

1 porsiyon meyvenin pratik olarak avuca sığacak kadar olması gerektiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Güzel yaz meyvelerinin faydalarını anlatıyor.

KARPUZ:

Yazın en gözde meyvesidir. Bol su içerir, likopen ve beta-karotenden zengindir. Kolesterol ve prostat kanseri için önleyicidir ve damarlarda kan akımını hızlandırır.

ÇİLEK:

En önemli antioksidanlardan C vitamini içerir ve vücut hücrelerini hasara karşı korur. Dolayısıyla kanser ve kalp hastalıkları gibi hastalıklara karşı koruyucudur, cildin yine yenilenmesinde C vitamini çok önemlidir.

KAYISI:

Sarı meyveler A vitamini ve beta-karotenden zengindir. Bunun dışında C vitamini, potasyum ve bol lif içerir. Göz ve kalp sağlığı için önemlidir, ayrıca boşaltım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

KİRAZ:

Kiraz C vitamini ve bol potasyum içerir. Potasyumu yüksek olduğundan vücutta fazla biriken suyu atmaya yardımcıdır. İçinde buluna kuarsetin kalp hastalıklarına karşı koruyucudur, kolesterol düşürücüdür.

TAZE ÜZÜM:

Yüzyıllar öncesinden beri en kıymetli meyvelerdendir. Tazesi, kurusu, pekmezi her şekliyle birçok faydası vardır. Bol lif, C vitamini ve potasyum içerir. Üzüm çekirdeği zaten bilinen bir antioksidandır. Üzüm kabuğundaki resveratrol ise C ve E vitamininden bile güçlü antioksidandır ve kansere karşı koruyucudur.