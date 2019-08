Egzersiz halatları, güçlü bir vücut için etkili bir silahtır. Bir araştırmaya göre egzersiz halatı ile yapılan sekiz haftalık bir çalışma; sporcuların aerobik kapasitesi ile alt ve üst vücut gücünü, sprintten daha fazla geliştiriyor. Bu yüzden bu ekipmanın hakkını vermek gerek. Ancak tek bildiğin standart dalga hareketi ise haberimizi mutlaka okumalısın.

Kuralına Göre Oyna

Bu ekipman seni güçlü göstermekle kalmayacak aynı zamanda gücü hissetmene neden olacak. Bir halat al, onu sabit bir yere dola ve işe başla!

AŞAĞIDAKİ ÜÇ EGZERSİZ HAREKETİNİ –DİLEDİĞİNDEN BAŞLAYARAK- DÖRT SET OLARAK TAMAMLA. HER BİR HAREKETİ 30 SANİYE BOYUNCA YAP VE BİR SONRAKİ HAREKETE GEÇMEDEN ÖNCE 15 SANİYE BOYUNCA DİNLEN.

Seated Drummer

Bağdaş kurarak otur ve avuç içlerin birbirine bakacak şekilde halatların tutamaçlarını tut. Kollarının birini aşağı ve diğerini yukarı hareket ettirirken karın kaslarını sık. Halatları çene hizana kadar kaldır.

Battle Slam

Harekete low squat pozisyonunda, ayakların omuzlarından daha geniş olacak şekilde durarak başla. Tutamaçları tut, avuç içlerin birbirine baksın. Halatları omuzlarının üstüne kaldır. Her iki halatı da aynı anda güçlü bir şekilde yere çarp ve tekrar et.

DURUŞUNU KORU

Mason, “Her harekette, karın kaslarını sık ve göğüslerini açmak için omuzlarını aşağı ve geri çek” diyor. Ayaktayken belini korumak için dizlerini hafif bükülü tut. Boyun ve omurga hizasını korumak için yere değil, iplerin bağlantı noktasına doğru ileri bak. Bşr ip ucumuz daha var: Halatları tutamacından hafifçe tut, fazla sıkı tutmak yalnızca gereksiz yere enerji kaybetmene neden olur.

Lateral Whip

Ayakların omuz genişliğinden biraz daha açık olacak şekilde, dizlerini bükerek ayakta dur. Avuç içlerin birbirine bakacak şekilde halatları tut. Karın kaslarını kullanarak halatları yukarı ve sağa doğru salla. Hareketi sol tarafa doğru tekrar et ve taraf değiştirerek devam et.

SEVİYE ATLA!

Her harekete 10 saniye interval ekleyerek zorluğu artırabilirsin. Ya da şunu dene: Standart dalga hareketini yapmak için squat pozisyonuna geç, sağa ve sonra sola adım at. Her adımdan sonra dalga hareketini yaparken bir squat yap.