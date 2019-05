Türkiye’de ve dünyada en çok hangi anneler dinleniyor?

Spotify’ın Anneler Günü kapsamında dünya geneline en çok dinlenen anneleri sıraladığı global listede, ilk çocuğu Kulture Kiari Cephus’u 2018 yılının temmuz ayında dünyaya getiren Cardi B, en üst sırada yer alıyor. Üç çocuk annesi Beyoncé, listenin ikinci sırasında yer alırken, global listenin TOP 5’indeki diğer 3 isim ise sırasıyla; Adele, P!nk ve Shakira. Türkiye’de en çok dinlenen anneler listesinde ise ilk üç sırada sırasıyla, Sezen Aksu, Gülşen ve Nil Karaibrahimgil yer alıyor.

Boyz To Men’in “A Song for Mama” adlı şarkısı, Spotify dinleyicileri tarafından oluşturulan Anneler Günün Kutlu Olsun çalma listelerine en çok eklenen şarkı olurken,Meghan Trainor’ın annesi Kelli Trainor ile birlikte seslendirdiği “Mom” ise hemen ardından geliyor. ABBA’nın “Dancing Queen” ve Bruno Mars’ın Just the Way You Are adlı şarkıları da dünya genelinde Anneler Günün Kutlu Olsun çalma listelerinde en çok rastlanılan şarkılar arasında.

Spotify’da Dünya Genelinde En Çok Dinlenen “Anneler” (1 Ocak 2019 tarihinden itibaren alınan dinlenme verilerine dayanmaktadır):

Cardi B Beyoncé Adele P!nk Shakira Kehlani Britney Spears Alicia Keys Christina Aguilera Mariah Carey

Spotify’da Türkiye’de En Çok Dinlenen “Anneler” (1 Ocak 2019 tarihinden itibaren alınan dinlenme verilerine dayanmaktadır):

Sezen Aksu

Gülşen

Nil Karaibrahimgil

Ebru Gündeş

Hande Yener

Nilüfer

Demet Akalın

Cardi B

Beyoncé

Adele

Spotify’da Anneler Günün Kutlu Olsun çalma listelerine dünya genelinde en çok eklenen şarkılar: