Gün ortasında bastıran açlığın üstesinden, beslenme hedeflerini raydan çıkarmayacak bu leziz atıştırmalıklarla gelebilirsin.

SOMUN EKMEK

Özellikle dayanıklılık alanındaki atletler arasında popüler olan bu ekmeğin bir dilimi antrenman sonrasında kas glikojenini yenileyen hızlı tepkili karbonhidratlar içerir. Etkili enerji metabolizmasını desteklemek için sıklıkla demir ve B vitaminleriyle güçlendirilen ekmek, aynı zamanda kalori eksikliği çekerken tat duyuların için uğraşsız bir ödüldür.

PİRİNÇ PATLAKLARI

Yüksek glisemik indeksli pirinç patlakları, antrenmanından önce idealdir. Vücudun tarafından hızla sindirilerek spordaki tekrarlarına güç vermeye hazırdır, zamanın olmadığında antrenmana boş bir mideyle gitmekten seni kurtarırlar. Antrenman öncesinde sana enerji vermesi adına fıstık ezmesi veya muzla süsleyebilirsin. Tarçın eklemek de antrenman sırasında kan şekerini düzenlemene yardımcı olur.

YUMURTA

Yüksek kaliteli protein, sağlıklı yağlar ve B vitamini ile mineral sağlayan besleyici güç. Sarısını da tüketmeyi ihmal etme. Haşlanmış, tavada veya dürüm içine eklenmiş olarak tüketeceğiniz yumurta, günün her saatinde güvenebileceğin hızlı bir mini öğündür.

MUZ

Muz, enerji veren etkileri ile ön plana çıksa da; potasyum miktarını da göz ardı etmemek gerek. Bu önemli elektrolit ter yoluyla kaybedilir, bu nedenle antrenman sonrası sıvı alımında bunu yerine koymak oldukça önemlidir. Shake’ine karıştır, yoğurduna doğra veya fıstık ezmesiyle buluşturmayı dene.

SÜZME YOĞURT

Ne kadar sıradan ve sade görünse de bu yoğurt yeniden yakıt alımı için karbonhidratları, kemik gücü için kalsiyumu ve kas kazanımını artırmak için whey proteini bir araya getirir. Ayrıca antrenmanının ilerleyen dakikalarında faydalı olacak kasein içerir ve gece boyunca kas proteini sentezini geliştirir. Aynı zamanda ertesi sabah dinlenme metabolizma hızını artırır.