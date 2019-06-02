Egzersiz planına bağlı kalmakta problem mi yaşıyorsun? O zaman egzersizin önce en zorlu kısmını tamamla. Journal of Sport and Exercise Psychology’de yayımlanan bir çalışmaya göre egzersize kolay bir tempoyla başlayıp sonradan hızlanmak iyi bir fikir değil.

Tam aksine, yüksek eforda başlayıp yoğunluğu yavaş yavaş düşürmek, işleri daha eğlenceli hâle getirebiliyor. Kişisel Eğitmen Chris Wharton’ın önerilerini uygulayabilirsin:

KENDİNİ ZORLA

Isınma hareketlerini tamamladıktan sonra barbell squat, deadlift ya da kettlebell swing gibi çift yönlü egzersiz serileriyle devam et. Bu hareketleri üç set hâlinde 10-12 tekrar yap, giderek direnci azalt.

BİTİRİRKEN RAHATLA

Şimdi daha hafif ağırlıklar kaldırma ve tek bir kas grubuna odaklanma vakti. Kol, karın ve bacak kaslarını çalıştıracak hareketleri (her defasında birine odaklanarak) üç set hâlinde 15-20 tekrar yap.

Egzersize Hemen Başlaman İçin Bir Neden…

Tabii hâlâ bir nedene ihtiyacın varsa: Avustralya’da yapılan bir araştırmaya göre 20’lerinde ve 30’larında oldukça aktif olan kadınların ilerleyen yıllarında obezite problemi yaşama riski oldukça düşük. Araştırma sırasında, 20’li ve 30’lu yaşlarında olan, aktif bir yaşam tarzı sürdüren kadınlar, üçer yıl arayla gözlemlenmiş. Alınan bulgulara göre bu tarz bir yaşam sürmek, kadınların obezite geliştirme veya fazla kilo alma riskini önemli ölçüde azaltıyor. O zaman en iyi savaş silahın olan spor ayakkabılarını giymeye ve dışarı çıkmaya ne dersin?

15 dakika

HER GÜN SADECE BU KADAR SÜRE EGZERSİZ YAPANLARIN ÖLÜM RİSKİ, EGZERSİZ YAPMAYANLARA ORANLA YÜZDE 22 DAHA AZ!

Kaynak: EurekAlert