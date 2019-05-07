Bir şeyi fazla yapmak, daha fazla sonuç alacağın anlamına gelmiyor. Kilo verememenin altında yatan nedenleri mercek altına aldık.

Pennington’un Beslenme Davranışı, Kilo Yönetimi ve Sağlık Geliştirme Laboratuvarı’nda görev yapan Dr. Corby Martin’in herkesi şaşırtan yeni çalışmasına kulak ver: Her gün koşu bandında ortalama yarım saat egzersiz yapanlar, aynı şekilde 15 dakika egzersiz yapanlara göre daha az kilo kaybediyor. Bu sıra dışı araştırmada, katılımcıların kalori alımı ve harcamasının ölçüldüğünü de ekleyelim. Ortaya çıkan sonuç şu: Daha uzun süre koşan koşucular daha fazla kalori yaksa da gösterdikleri performanstan ötürü kendilerini ödüllendirdiklerini düşünerek daha çok yiyor. Egzersiz yaptığın dakikaları artırmana rağmen, kilo kaybı yaşamıyorsan; sen de büyük ihtimalle bu gruba giriyorsun.

Giyilebilir egzersiz takipçileri kullanmak, iyi bir başlangıç olabilir. Dinlenme sırasında vücudun, kilo başına saatte yaklaşık 0,95 kalori yakar. Bu, 70 kiloluk bir kadın için günde yaklaşık 1.600 kalori eder. Yarım saatlik bir koşu ise yaklaşık 400 kalori yakmanı sağlar. Kulağa çok iyi geliyor olsa da bu, bir dilim fıstık ezmeli ekmeğin kalorisine eşittir.

Yapman gereken: Antrenman sonrasında “yakıt olarak” yiyeceklerini, yemek planının içine dahil et ve ödül olarak görme. Churh ve Martin, bu yaklaşımın egzersizden sonra üç kat daha fazla yemeye meyilli -kan şekeri yüksek ve insülin direnci olan- kişiler için etkili olduğunu söylüyor. Her ikisi de egzersiz sonrasında yaşanan kan şekerinin düşmesinin, iştahı artırdığına inanıyor. Düzenli uyguladığın egzersiz programı, zaman geçtikçe insülin duyarlılığını olumlu yönde etkiler. Ayrıca vücudunun enerji için daha fazla yağ yakmasını sağlar. Ancak egzersizden sonraki iki gün boyunca zar zor hareket ediyorsan, kalori yakma dengen bile bozulabilir. Dinlenmeye ayırdığın günlere yürüyüş gibi düşük yoğunluklu aktiviteler ekleyebilirsin. Bunu ekstra bir yük olarak görme; vücudunda ezber bozan değişimlere neden olabilir.