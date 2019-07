Egzersiz yaparken canını yakmana gerek yok! Kas ağrılarını bu yöntemlerle giderebilirsin.

Egzersizden önce kaslarını ısıt

Esnemek, hareket çeşitliliğine yatkın olabilmesi için vücudunuzu hazırlar. Michigan Üniversitesi American College Of Sports Medicine üyelerinden Jon Schriner, “Elinde dambıllarla yürürken her adıma dizini kırarak aşağıya doğru oturma hareketi ya da 10 adet squat yap” diyor. Kaslarınızdan laktik asit salınmasını sağlamak için 10 dakikalık yürüyüş ya da spinning de yapabilirsin. Egzersizinin ardından ise kaslarını rahatlatacak ve esnekliğini artıracak durağan esneme hareketleri yapabilirsin. Omurga, omuz, boyun, sırt, kalça ve üst bacak kaslarını rahatlatmak için Fizik Terapi Profesörü olan Alysia Mastrangelo’nun önerdiği bu hareketleri deneyebilirsin: Sırt üstü yere uzan, dizlerini göğsüne çek ve belinden aşağısını sağa düşür. Dizleriniz sağ tarafta yerdeyken kollarını aç ve kafanı sol tarafa doğru yatır. Aynı hareketin tam tersi yönlerini de tekrarla yani dizlerini sola yatırıp kafanı sağa doğru düşür.

Kas gevşeticilerden yararlan

Schriner, özellikle yoğun egzersiz sonrasında bunu ihmal etmemenin önemli olduğunu söylüyor. Böylece kas ağrılarına neden olacak enflamasyonu ve ‘hücresel enkazları’ azaltabilirsin.

Homeopatik krem kullan

Center For True Harmony Wellness and Medicine In Mesa’nın Sağlık Direktörü Christine Brass-Jones, antrenman sonrasında kaslarına homeopatik bir krem sürmeni öneriyor. Bu kremler kasların kendilerini onarmasını için hücresel boyutta işe yaradığını söylüyor. Bu kremler için eczanene danışabilirsin.

Tuz banyosu yap

Bir bardak epsom ya da deniz tuzu eklenmiş su dolu bir küvete uzanın. Brass-Jones, “Tuz kasları rahatlatır. Laktik asit ve diğer toksik maddelerin vücuttan atılmasını sağlar” diyor.

Ilık duşu soğuk suyla bitir

Shcriner, “Soğuk suyla duş aldığında yanmayı azaltıp, iyileşme sürecini başlatabilirsin” diyor. Duş alırken sıcak ve soğuk su değişimi yaparak kendi kendine hidroterapi uygulayabilirsiniz. Brass-Jones, “Böylece kan dolaşımın hızlandıracaksın ve vücudun laktik asitten kurtulacak” diye ekliyor.

Her haftanın sonunda kaslarını masajla rahatlat

Antrenör Gunnar Peterson, “Masaj yalnızca ödül değil, kan dolaşımını hızlandıran ve ağrıları hafifleten bir tedavi” diyor. Kas liflerini yumuşatacak ve ağrılarınızı alacak derin doku masajı yapabilen bir terapist bulmaya çalış.