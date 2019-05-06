Yemekle hiç ilgisi olmayan şeyler tarafından yemeye zorlanıyorsun. Partnerinle yaptığın kavgadan, canını sıkan bir sosyal medya postundan ya da iş yerinde geçirdiğin kötü bir günden sonra frenlerin tutmayabiliyor. Yaşadığın duygusal açlığa çözüm önerileri geliştirdik.

Pennington’da koruyucu tıp profesörü olan Tim Church, “Bazılarımız büyük oranda duygularıyla başa çıkabilir ancak bir anda olumsuz bir durum ortaya çıkar ve patlarız” diyor. “İçkiye, sigaraya, yemeye ya da tümünün kombinasyonuna yöneliriz” diye ekliyor. Zor geçen bir günün sonunda karbonhidratlara yönelmek, bel bölgesinde sorun yaratabilir.

Çözüm önerileri

Önce bu sorunun derinine inmek gerek. Church “Duyguların üzerinde etkili olan şeyleri öğrenmelisin” diyor. Eğer tam olarak bilemiyorsan, önerisine kulak ver: “Bir dahaki sefere bir kova tavuk kızartması yedikten sonra, eline bir kâğıt ve kalem al. Seni mutsuz eden her şeyi mümkün olduğunca net bir şekilde yaz ve sorunu ortaya çıkar.” Bu şekilde, davranışını kaçınılmaz hâle getiren temel nedenleri fark edebilirsin.

Ayrıca canını sıkan olay ile tepkin arasına zaman koymak için kendini eğitebilirsin. “Buzdolabına doğru giderken kendine ‘Bunu yapmadan önce 19 dakika bekleyebilir miyim?’ diye sor” diyor Church. Sonra da beyninin ödüllendirme kısmını çalıştıran, yiyecek dışında bir şey bul. Egzersiz yapmak tabii ki en doğru seçeneklerden biridir. Ancak sevdiğin bir albümü dinlemek bile beyninde mutluluk hormonu olarak bilinen dopaminin salgılanmasına neden olur. Müzik listeni aç ve kendini ritme bırak.