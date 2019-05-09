Kendine karşı kullandığın düşünsel “silahları” bir kenara bırakmaya ne dersin?

Mizacımızın yüzde 50’si genlerimizden geliyor. Yani karamsar, iyimser, içe veya dışa dönük olup olmayacağımızın ilk sinyallerini bebekliğimizde vermeye başlıyoruz. Akabinde, aile içindeki yönlendirmeler, annemizle olan ilk temaslarımız ve bize bakan diğer kişilerin üzerimizdeki etkileri, eğilimlerimizi olumlu ya da olumsuz yönde besliyor. Bu beslemeler sonucunda da düşünsel temalarımız oluşuyor.

Düşünsel tema, devam eden bir sıklıkta başvurduğumuz; algılama, yorumlama, anlamlandırma ve baş etme biçimlerimizi şekillendiriyor. Olayları, insanları algılayıp yorumlarken, altta yatan düşünsel temaları kullanıyoruz. Şöyle düşün: Herhangi bir şişe üretilmeden önce, kalıbı hazırlanır. Kalıp hazırlandıktan sonra da o şişe seri olarak üretilir ve artık içine bir sürü şey doldurulabilir. İşte düşünsel tema da içine bir sürü şey doldurduğumuz düşünsel kalıplarımızın, seri üretimine zemin hazırlar. Bu düşünsel kalıpların bize hizmet ettiği kesin. Bazılarını ise kendimize karşı silah olarak kullanırız. Bunu ise bilmeden; bilinçaltımızın yönlendirmesiyle yaparız. Kendimize karşı kullandığımız en tipik düşünsel silahlarımız: Mükemmeliyetçi, içsel eleştirmen ve sabotajcı olmaktır.

Temizlik Sürecini Başlat

Düşünsel silahları negatif girdiler ile yaratırız. Negatif girdilerin kimisi bizim algımız, kimisi de karşılaştığımız insanlar ve deneyimlerimiz sayesinde oluşur. Bu üç kalıp, bizimle bazen fısıldayarak, bazen de yüksek sesle konuşur. Bu tarz yıkıcı iç sesleri gidermen için bir temizlik süreci lazım. Öncelikle bunları görmezden gelmek yerine varlıklarını kabul etmen gerek. Ardından bir diyalog başlatman lazım. Kendini sürekli eleştiren yanına gerçek niyetini sorabilir, “Yine yapamayacağım” diyen sabotajcı yanına “Sana nasıl yardımcı olabilirim?” diyebilirsin. Bu tarz diyaloglar, bu düşünce temalarında birikmiş olan enerjiyi azaltabilir. işitilmek isteyen tarafın, işbirliği yaptığın için tatmin olabilir.

Şayet yardım alabiliyorsan, bu konuda özel olarak eğitim almış profesyoneller ve psikologlar da sana yardımcı olacaktır. Bunların dışında, destek olması için özel şifa yöntemlerini uygulamanı önerebilirim. Bunlardan bazılarını aşağıda, maddeler hâlinde sıraladım:

İyolit veya selanit taşları, bu tarz düşünce formlarının temizliğinde çok rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bu taşları evinde bulundurabilir ya da bileklik hâline getirerek aksesuar olarak kullanabilirsin.

bu tarz düşünce formlarının temizliğinde çok rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bu taşları evinde bulundurabilir ya da bileklik hâline getirerek aksesuar olarak kullanabilirsin. Bu düşünce formları bedende genellikle karın, kalp ve üçüncü göz çakralarında birikiyor. Daha önceki yazılarımda bahsettiğim gibi düzenli olarak çakra temizlikliği yapmak, bloke olmuş enerjinin açığa çıkmasını ve bedeninden yardım almanı sağlar.