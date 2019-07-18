Hangi doğum kontrol yönteminin senin için daha uygun olduğunu öğrenmeye ne dersin?

Flaş haber: Sadece bir doğum kontrolü yöntemini benimsemek, o yöntemin sana yıllarca uyacağı anlamına gelmiyor. Üreme endokrinolojisi konusunda uzman olan Dr. Sheeva Talebian, “Çoğu kadın uyguladığı doğum kontrol yöntemini, yan etkiler veya yaşam tarzı değişiklikleri nedeniyle yıllar içinde değiştiriyor” diyor. Kendisinin önerileri, sana bu konuda yardımcı olabilir.

MEVCUT DURUMUN: Birkaç yıl daha çocuk sahibi olmak ya da her gün hap kullanmak istemiyorsun.

GÖZ ÖNÜNDE BULUNDUR: Hormonlu spiral cihaz (IUD). Bu cihaz, yumurtalıkların üç ila beş yıl boyunca yumurta salmasını önleyen progesteronu serbest bırakıyor.

MEVCUT DURUMUN: Hormonal yöntemler, şişkin ve sinirli hissetmeni sağlıyor

GÖZ ÖNÜNDE BULUNDUR: Bakır spiral. Metal, sperm için zehirlidir ve bu yüzücüleri engellemeye yardımcı olan bir reaksiyon geliştirir.

MEVCUT DURUMUN: Emziriyorsun.



GÖZ ÖNÜNDE BULUNDUR: Sadece progesteron içeren doğum kontrol hapları. Östrojen de içeren versiyonları (kombine haplar), süt miktarını azaltabiliyor.

MEVCUT DURUMUN: Regl dönemin ağrılı ve yoğun geçiyor.



GÖZ ÖNÜNDE BULUNDUR: Doğum kontrol hapı ya da hormonlu spiral cihaz (IUD). Her ikisi de yumurtlamayı durdurur; böylece acı veren kramplardan ve her saat başı ped değiştirmekten kurtulmuş olursun.

MEVCUT DURUMUN: Haptan bıktın veya spiral kullanmak istemiyorsun.

GÖZ ÖNÜNDE BULUNDUR: Prezervatif. Sadece doğum kontrolü konusunda etkili olmakla kalmaz, seni cinsel hastalıklara karşı da korur.

NEDEN SPİRALİ SEVİYORUM?

WH danışma kurulundan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Jessica Shephord, neden spirali sevdiğini açıklıyor.

Eğlenceli bilgi: Hormonlu spiral cihaz, sağlık uzmanlarının (ben de dahil olmak üzere) yüzde 42’si tarafından kişisel olarak tercih ediliyor. Ancak kadınların yalnızca yüzde 12’si tarafından aynı ilgiyi görüyor. Hastalar, spiral taktırmaktan korktuklarını; seks yaşamlarını etkileyebileceğini düşündüklerini ve rahimlerinde yıllarca spiral taşımanın güvenliği konusunda endişeli olduklarını söylüyorlar. Oysa birkaç şeyden uzak durmak kaydıyla; doğum kontrol için mükemmele yakın etki gösteren bir yöntem. Piyasadaki en düşük başarısızlık oranına (yaklaşık yüzde 1) sahip. Üstelik çevre dostu (atılacak plastik hap kutusu yok). Seks hayatın mı? Merak etme, o da iyi olacak. Sadece 10 dakikalık bir doktor rendevusu, cihazı taktırman için yeterli bir süre. Spiral takılırken ya da takıldıktan heman sonra, biraz kramp ve pelvik bölgende baskı hissedebilirsin. Serviksin biraz daha yumuşak olduğu regl döneminde içine konulduğunda, ağrı daha hafif olabilir. Dilersen randevundan önce doktoruna danışarak reçetesiz satılan ağrı kesicilerden alabilirsin. Rahmin yeni ‘sakini’ ortamına alışırken, bir veya iki gün kramp ya da lekelenme olabilir. Ancak daha az kanaman olur ve eczaneye daha az gidersin.