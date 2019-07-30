The Ritz Carlton Istanbul’un mevsimin en taze ve doğal ürünlerini şeflerin eşsiz yorumlarıyla buluşturan restoranı Atelier Real Food, yaz menüsünü kendi bahçesinde yetiştirdiği ürünler ile lezzetlendiriyor.

The Ritz-Carlton, Istanbul’un doğadan masaya konseptli restoranı Atelier Real Food’un mutfağında şefler menüyü oluştururken yerel ve mevsimsel ürünler kullanmaya özen gösteriyor. Mutfak Şefi Alper Kızılbayır yönetiminde otelde oluşturulan bahçeye ekilen 5 çeşit domates ve farklı otlar menüde bulunan lezzetleri çeşnilendirmek için kullanılıyor. Menünün en canlandırıcı ve hafif tatlarından biri olan “Domates Salatası” ise tamamen bahçede yetiştirilen ürünlerle hazırlanıyor.

Çanakkale domatesi, pembe domates, salkım domates, zebra domates ve çeri domatesin yanında yine bahçeden hasat edilen biberiye, taze kekik, maydanoz, adaçayı ve dereotu ile lezzetlendirilen bu tabak, yaz mevsiminin güzelliklerini doyasıya tatmak isteyenleri bekliyor. Bu otlara ek olarak limon kekiği, fesleğen, kişniş ve lavanta gibi bahçede bulunan diğer otlar ise yeni menüde bulunan ana yemeklerin tatlandırılmasında kullanılıyor.

Topraklarımıza özgü tabakların ve yerli ve coğrafi işaretli ürünlerin her zaman ön planda tutulduğu Atelier Real Food’ta, geleneksel pişirme tekniklerinin yanı sıra dünya mutfaklarından örnek alınan tekniklerle herkes tarafından sevilen ve sık tüketilen ürünler bambaşka bir lezzete ulaşıyor. Izgara kuzu sırtı ve kuzu uykuluk ise Antakya’dan gelen “Firik” bulgurundan yapılan cips, kuru erik püresi ve kurutulmuş çiçekler ile servis ediliyor.

Yeni menü servisinde de Konya’dan özel olarak getirtilen Sile taşı üzerinde servis edilen el yapımı ekmekler ve yanında restorana özel olarak Ayvalık’ta üretilen zeytinyağı ve yüzde 100 doğal Maldon tuzu hem öğle hem de akşam yemeklerinde enfes bir başlangıç yapmak için lezzet severleri karşılamaya devam edecek.

“Doğadan masaya” konsepti ile yaz menüsünü misafirleri ile buluşturmaya hazır olan Boğaz’a nazır Atelier Real Food restoran, zengin şarap kavı ile de dikkat çekiyor.

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