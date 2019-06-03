Yoga akışını yenilemek ister misin? O zaman stüdyoyu ardında bırak ve açık havaya adım at.

Hikyoga’nın kurucusu Nicole Kazimer “Doğada her bulunduğunda atmosfer biraz farklı olur. Ve bu farklılık, sana yeni ya da daha zorlu pozlar denemen için ilham verebilir” diyor. Bunun ötesinde açık havada olmak -yoldan geçen insanlar ve rüzgâr gibi dikkat dağıtıcılar nedeniyle- odaklanma kabiliyetini güçlendirmene yardımcı olur. Ayrıca düz olmayan zemin, ayaklarındaki kasları ve sensörleri harekete geçirir; denge konusunda da kendini geliştirmeni sağlar. Matını alıp parkta düzenlenen yoga etkinliklerine katılmaya ne dersin?