Elektronik müziğin en prestijli festivallerinden biri olan Hamburg çıkışlı Diynamic Festival, Isolate İstanbul Organizasyonu ve Limits Off sponsorluğunda 3 Ağustos tarihinde Milyon Beach Kilyos’da müzik, dans, festival ve plaj keyfini bir arada yaşatıp Volkswagen Arena’da sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.

Almanya’nın Hamburg şehrinde Solomun ve Adriano Trolio tarafından kurulan ve kısa sürede elektronik müziğin en prestijli festivallerinden biri olan Diynamic Festival; bu yıl Amsterdam, Münih ve Barcelona’nın ardından İsolate İstanbul Organizasyonu ve Limits Off sponsorluğunda İstanbul’a gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda tüm dünyayı dolaşan Diynamic Festival; Solomun, Adriatique, ELAX aka Boyz Noize, Kollektiv Turmstrasse’nin yanı sıra Adana Twins, Magdalena, Lehar, Undercatt, Magit Cacoon, Musumeci, Moscoman, Innellea ve Andy Bros gibi isimleri kadrosuna ekleyerek geliyor.

Elektronik müziğin ilk label’larından biri olan DIYNAMIC, İstanbul’da uzun süre hatırlanacak bir festivale imza atacak.