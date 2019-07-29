Kış döneminde alınan kilolardan kurtulmak adına diyete ağırlık verildiğini belirten uzmanlar, kilo vermek için yapılan tüm diyet programlarının bir uzman kontrolünde kişiye özel hazırlanması ve takip edilmesi gerektiğini söylüyor. Peki diyet dostu besinler hangileri?

Yoğurt, kefir gibi probiyotik özellikte olan besinlerin enerji kullanımı ve bağırsak hareketlerini düzenlediği için diyetlerin vazgeçilmez besinleri olduğunu hatırlatan Diyetisyen Sibel Mumcu, “Yoğurt aynı zamanda iyi bir kalsiyum ve protein kaynağıdır. Yoğurt tüketenlerin tüketmeyenlere göre bel çevresi yağlarından daha kolay kurtulduğu da çeşitli çalışmalarla kanıtlanmış durumda” açıklamasında bulunuyor.

Lifli gıdalar uzun süre tok kalmaya yardımcı olur

Yüksek lifli gıdaların uzun süre doygunluk hissi verdiği için çabuk acıkmayı engellediğini vurgulayan Mumcu, “Tam buğday ve tam çavdardan yapılan ekmekler, bulgur, kara buğday, yulaf ezmesi, kuru baklagiller, sebze ve meyveler liften zengindir. Yulaf, yüksek miktarda beta-glukan içerdiğinden ve iyi bir bitkisel protein kaynağıdır. Uzun süre tok ve zinde kalmaya yardımcı olur. Kuru meyveler ve süt ile zenginleştirilebilir” diyor.

Sağlıklı atıştırmalıkların da porsiyonuna dikkat edilmeli

Atıştırmalıklar seçilirken de sağlıklı olanların tercih edilmesi ve bilinçli davranılması gerektiğini söyleyen Mumcu; ilave şeker, yağ, tuz içeren seçenekler yerine ceviz, çiğ fındık ya da badem, kuru meyvelerin diyetler için daha dost seçenekler olduğunu belirtiyor. Ancak bu atıştırmalıklar masum gibi görünse de porsiyon ölçülerine dikkat edilerek tüketilmesi gerekiyor. Yağsız sütle hazırlanan kahve de açlık duygusunu bastırmak için diyet sürecinde iyi bir ara öğün.

Sebze tüketmek kabızlık sorunlarını önler

Zengin vitamin ve mineral kaynağı olan yeşil sebzelerin aynı zamanda yüksek posa içeriğini ve hacmi ile de midede geniş yer kaplayarak daha uzun süre doygunluk sağladığını belirten Sibel Mumcu, enerji değerleri düşük olan bu sebzelerin olası kabızlık sorunlarının da çözümü olduğunun altını çiziyot. Salatalara bir miktar zeytinyağı eklemek de hem sağlıklı yağları almak hem de tokluk süresini uzatmak için önemli.

Beslenmenin yanı sıra mutlaka hareket edilmeli

Güne kahvaltı ile başlama, öğün atlamama, bol sıvı alma, yavaş yeme ve porsiyonları küçültme ve hareket etme gibi temel prensiplerin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Sibel Mumcu, biyoyararlılığı yüksek ve kaliteli bir protein olan yumurtanın diyet sırasında tok kalmana yardımcı olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra içinde epigallokateşingallat ve kafein bulunan yeşil çay, metabolik hızı olumlu etkiliyor. İçine eklediğiniz tarçın da tatlı isteğini baskılıyor.