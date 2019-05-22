Günde iki kez dişlerini fırçalıyor ve diş ipi kullanıyor musun? Cevabın evetse, tebrikler. Ancak sağlığın için dişlerine biraz daha özen göstermen gerek. Hazırladığımız ipuçlarına kulak ver.

Pazar gününü kendine ayırmak gibisi yok, değil mi? Genelde böyle bir günde aklımıza ilk gelen şeyler bellidir: Yeni bir kitaba başlayabilir, haftalık alışverişi yapıp buzdolabını doldurabilir ya da kendini iyi hissettirecek bir nem maskesi yapabilirsin. Ancak bu noktada atladığımız bir şey var: Tüm vücudumuzu etkileyen diş ve diş eti bakımı… Ne yazık ki diş bakımı konusunda günde iki kez dişlerimizi fırçalamanın ötesine geçemiyoruz. Dişlerimizdeki lekelerin sorumlusu olarak da içtiğimiz kahve dışında bir sorumlu aramıyoruz.

Vücudunu Koru

Çoğumuz diş hekimini düzenli olarak ziyaret etmek yerine, bir sorunla karşılaşana kadar bekliyor. Peki, sence insanlar diş hekimini ziyaret etmek için neden bu kadar çekiniyor? Finder.com.au sitesinin araştırmasına göre; maliyet, korku ve tembellik ilk üç neden arasında yer alıyor. Victoria Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, insanların sadece yarısının dişlerini günde iki kez fırçaladığını ortaya koyuyor ve bunu yapanların çoğu da dişlerini genellikle yeteri kadar fırçalamıyor. Diş fırçalamak için olması gerekenden çok daha az süre ayırıyor.

Ağız bakımına önem vermemenin yol açtığı sorunlar sadece ağız içiyle sınırlı değil. Diş Hekimi Mihir Shah “Ağız, çoğunlukla vücudunuza açılan kapı olarak adlandırılır çünkü ağızdaki hastalık, vücudun herhangi bir yerindeki hastalıkla doğrudan ilişkilendirilebilir” diyor ve ekliyor: “Ağız sağlığına dikkat etmemek diş eti hastalıklarına neden olabilir. Dişleri destekleyen yapının tahrip olması, diş eti kanaması, diş hareketliliği ve diş kaybı ile sonuçlanan kronik iltihap, kalp hastalığı riskini artırır.”

Bunun sorumlusu olarak diş plaklarında bulunan bakterileri gösterebiliriz. İltihaplı ve şişmiş diş etleri, bakterilerin kan dolaşımına girmesini kolaylaştırır. Kalpteki damarlara ulaşan bakteriler, damarlardaki yağ birikintilerine bağlanabilir. Böylelikle kalp krizine sebep olacak kan pıhtıları oluşabilir. Diş eti hastalığı ve şeker hastalığının da birbiriyle bağlantılı olduğu kanıtlanmış. Avrupa Periodontoloji Federasyonu tarafından yayımlanan araştırmalar; enfekte olmuş diş etlerinden kan dolaşımına giren mikropların, kan şekeri seviyesinde artışa neden olduğunu ve vücudun bu seviyeyi kontrol etme yeteneğinin engellendiğini gösteriyor.

Hamilelik Döneminde Gardını Al

Eğer hamileysen, ağız sağlığının günlük olarak aldığın folik asit kadar önemli olduğunu bilmelisin. Diş Hekimi Şiva Abbasi-Ghadi, “Hamilelik, vücudunuzdaki östrojen ve progesteron hormonu seviyelerinde keskin bir yükselişe yol açar. Bu da enflamasyona ve dişi destekleyen yapının bozulma riskinin artmasına neden olur” diyor. Nasıl mı? “Diş etlerinde hormon reseptörleri bulunuyor. Hamilelik sırasındaki hormonal artış, normalden daha fazla enflamasyona ve dolayısıyla diş eti hastalığına karşı duyarlılığa neden oluyor.”

Üstelik bundan daha riskli bir durum daha var. Abbassi-Ghadi, “Hamilelik dönemindeki diş eti hastalığı ile erken doğum arasında bir bağ olduğunu gösteren çalışmalar var” diyor ve ekliyor; “Diş eti hastalıkları; iltihabi hücreler ve bakteriler, kan Dolaşımına katılarak fetoplasental üniteye –fetüs ve plasentanın endokrin sistemle birlikte çalışmasına- etki ediyor ve erken doğuma neden olabiliyor.” Hamilelik sırasında mide bulantıları yaşıyorsan ekstra özen göstermelisin. Çünkü sürekli kusmak, diş minesini aşındırabiliyor. Yediklerini çıkarttıktan hemen sonra dişini fırçalama. Dişlerin savunmasız olduğu o anlarda dişini fırçalamak, dişlerinin aşınmasına neden olabilir.

Rutin Oluştur

Haftada iki gün uyguladığın cilt maskeleri ile yüzüne özen gösterdiğini biliyoruz. Bu özeni ağız sağlığın için de göstermen gerek. Günde iki defa elektronik bir fırça ile dişlerini dikkatlice fırçala ve aralarını temizle. Ulaşılması zor bölgelerdeki plakları temizlememek, kronik enflamasyona ve dolayısıyla diş eti hastalığına neden olabilir. Ayrıca günde en az bir kez diş ipi kullan ve profesyonel yardım almayı ihmal etme. Abbassi-Ghadi, “En az altı ayda bir, diş hekimi uzmanı tarafından ağız muayenesi ve diş temizliği yapılmalı” diyor. Diş hekimi ziyaretlerini aksatmaman sadece ağız sağlığını iyileştirmekle kalmayacak, tüm vücuduna da fayda sağlayacak.