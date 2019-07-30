Dişlerimizi beyazlatmaya çalışırken doğru zannettiğimiz büyük yanlışları keşfetmeye ne dersin?

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Beyazlatıcı diş macunları ile yapılan beyazlatma işleminde mine tüplerinin sadece yüzeye yakın olan kısımları temizlenebilmekte ve diş 1-2 ton daha açık görünebilmektedir. Tabii temizlenen bu bölgeler alınan gıdalarla tekrar renklendiğinde, diş eski rengine dönecektir” açıklamasında bulunuyor.

Dişlerini doğal malzemelerle temizliyorsan…

Limon ve karbonat gibi maddelerle yapılan beyazlatma işleminde, asidik olan limon ile bazik olan karbonat tepkimeye giriyor ve karbondioksit gazı köpürerek açığa çıkıyor. Bu köpürmeye fırça ile yapılan mekanik temizleme de eklenince; mine tüplerinin başlangıç bölgelerindeki kirlerin temizlenmesi ve köpürme sayesinde mine tüplerinden dışarı çıkması sağlanıyor. Ancak bu riskli bir işlem. Çünkü dişlerimize kontrolsüz miktarda asit ve baz aynı anda uygulanıyor. Eğer bu uygulama çok sık yapılıyorsa, dişler dayanıksız hale gelip, daha kolay çürüyebiliyor.

Aktif karbon ile diş beyazlatma işlemi güvenli mi?

Kökdemir, son zamanlarda moda olan aktif karbon ile diş beyazlatma işleminin kesinlikle kömürle beyazlatma olarak algılanmaması gerektiğini söylüyor . Kömür elde edildiği kaynağa bağlı olarak çok zehirli bir madde ve ağız mukozasından emilimi ile vücutta olumsuz sonuçlara sebep olabiliyor. Aktif karbon ile diş beyazlatma işleminin, steril aktif karbon temin edilmesinin zor olması nedeniyle sadece aktif karbonlu diş macunları ile yapılması gerekiyor. Aktif karbonlu diş macunları da diğer diş beyazlatıcı diş macunları gibi dişlerin rengini 1-2 ton açıyor.