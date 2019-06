“O fotoğrafı neden ‘like’ladın”, ”Onu neden takibe aldın”, “Konum at”, “Gördün, ama yazmadın” Ya kendi ilişkimizde ya da arkadaş çevremizde sık sık duyduğumuz dönemimizin en yaygın cümleleri. (İtiraf et, bu cümleleri sen de sıklıkla kuruyorsun!) Peki ilişkilerimiz de dijitalleşecek dersin?

Yaşamımızın çoğu alanında teknolojinin gelişmesiyle birlikte birlikte kademeli olarak gerçekleşen kabuk değişiminin, ilişkilerin yaşanma biçimini de etkilediği söylenebilir. Sohbet programları ile başlayan sürecin; arkadaşlık siteleri, sosyal medya kanallarının da artması ile bu şekilde sanal ortamda başlayan romantik ilişkilerin de artmakta olduğunu gözlemliyoruz.

Sosyal medya profili, her zaman gerçeği yansıtmıyor

Yeni başlayan romantik ilişkilerde; kişiler, yeni tanıştıkları partnerlerinin profillerini incelemeye epey zaman sarf edebiliyor. En nihayetinde yeni tanışılan kişinin, sosyal medya profillerinin onun gerçek halinden uzak olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmak; sonrasında oluşabilecek hayal kırıklığının da önüne geçecektir.

Başka birini “like”lamak kıskançlık sebebi olabiliyor

İlişkide dijitalleşme ile beraber; somut kavramlardan soyut kavramlara geçilmesinin, bazı çiftlerde kafa karışıklığı oluşmasına neden olduğu görülmektedir. Örneğin; ilişkinin niteliğine ve paylaşımın içeriğine bağlı olmakla beraber, partnerin başka birisinin paylaşımını ‘’like’’laması sosyal medyada ‘’normal’’ kabul edilebilecek bir davranış iken, bu davranış sonucunda çiftler arası kıskançlık nedeni ile kavgalar olabilmekte, yine birbirlerinin fotoğraf/paylaşımlarını ‘’beğen’’mediklerinde bazı çiftler arasında tartışmalar olabilmektedir. Bazı kişiler; partnerlerinin kiminle arkadaş olduğunu, kimi takip ettiğini, kimin paylaşımlarını beğendiğini, kimi arkadaşlıktan çıkardığını takıntılı bir şekilde takip ediyor olabilir, bu durum hem ilişkide var olan bir güven problemini gösterir hem de romantik ilişkinin geleceğini olumsuz yönde etkiler.

Yazışma programları güven sarsıyor

Bazı yanışma programları, birbirleriyle o sırada bir arada bulunmayan çiftler için o an yaşadıkları durumu anlık olarak paylaşmaya olanak sağlamıştır. Fakat bununla beraber, taraflardan birinin kişilik yapısı ve karşıdakine güven duyma sorunu çerçevesinde şekillenen ötekini kontrol etme davranışı (şu an neredesin, ne yapıyorsun, fotoğrafını çekip yollar mısın, konum at, mesajımı gördün mavi tik oldu ama cevap vermedin vb.) kontrol edilen taraf ve sonuçta ilişki için oldukça yıpratıcı olabilmektedir.

“Yoksa ayrıldılar mı?”

Çiftlerin çevresinde bulunan kişiler, yine sosyal medya kullanımını baz alarak ‘’beraber oldukları fotoğrafları silinmiş, birbirlerini takipten çıkarmışlar, birbirlerine sitemli ve gönderme içeren paylaşımları oldu, demek ki ayrılmışlar’’ gibi çiftlerin gıyabında yorumlarda bulunabilirler. Bu durum da, eğer gerçeği yansıtmıyor ise söz konusu kişilerin morali bozulabilir ve mevcut ilişkiyi yıpratabilir. Her insanın kişiliği benzersiz ve özeldir. Dolayısı ile her davranışın ‘’kendince’’ bir nedeni vardır. Kişinin sosyal medya profilinde değişiklik yapmasının çok farklı sebepleri olabilir. İlişki dışındaki yorumlar da yorum yapanların kendi iç dünyalarından süzülmüş tahminlerdir. Bu nedenle, söz konusu iki farklı insanın bir araya gelmesi ile oluşan ilişkiler olduğunda kişiler dışarıdan yorum yapıyorlarsa daha dikkatli olmalıdır.

Eski sevgilini “stalk”lama!

Romantik ilişkilerin bitimi sonrası eski partnerin sosyal medya hesaplarını halen ‘’stalk’’lamak, ‘’beni engellemiş mi?’’ düşüncesi ile farklı hesaplar üzerinden takip etmek kişinin kendi hayatına dair önemli oranda zaman ve enerji kaybına neden olacak, bazı kişiler için ayrılık sonrası partnerin hayatından çıkması ile oluşan yas sürecinin daha komplike hale gelmesine neden olabilecektir. Bu nedenle, ayrılık sonrası eski partnerini unuttuğundan emin değilsen onu takip etmeye/stalklamaya devam etmemek, sizden sonraki ilişkilerini takıntılı bir şekilde araştırmaktan uzak durmak ve kendine, hayatına dair yeni kapılar açmak daha uygun bir davranış şekli olacaktır.