Akşam yemeğinde detoks etkisi yaratan leziz çorbalar yapmaya ne dersin? İşte senin için derlediğimiz 3 özel tarif.

SÜTLÜ MERCİMEK ÇORBASI

3 yemek kaşığı haşlanmış sarı mercimek

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1- 2 adet arpacık soğan

1 çay bardağı laktozsuz süt ya da badem sütü

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

Tencereye zeytinyağını koyup doğranmış arpacık soğanını kavur. Mercimeği ekleyip biraz çevir. Üzerine azar azar sütü ilave et. En son bir miktar su katıp pişmeye bırak. Pişmesine yakın baharatı ekle.

METABOLİZMA HIZLANDIRAN ÇORBA

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan

1 adet orta boy havuç

2 diş sarımsal veya 1 çay kaşığı toz sarımsak

1,5 çay kaşığı köri

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1 küçük kase karnabahar

Tencereye zeytinyağını koyup soğanı ve sarımsağı biraz kavur. Üzerine köriyi ekleyip biraz çevir. Ardından doğranmış sebzeleri ilave et. Bir miktar su ekleyip pişmeye bırak. Pişmesine yakın zerdeçalı ekle. En son blender’dan geçir.

DOMATES ÇORBASI

1 adet büyük ya da 2 küçük domates

2 diş sarımsak ya da 1/2 çay kaşığı toz sarımsak

1/2 orta boy soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı laktozsuz süt

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

Su

Tencereye zeytinyağını koyup soğanları kavur. Taze sarımsağı doğrayıp ekle. Kabukları soyulmuş, dilimlenmiş domatesleri ekleyip su katıp pişir. Pişmeye yakın az az sütü ekle. En son lezzet vermesi açısından baharatları serpebilirsin.