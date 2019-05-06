Şıklığından ödün vermeden konfor ve kalite arayan annelerimize yüzlerce hediye seçeneği bu sene de Desa’dan!

1972’den bu yana tasarım, üretim ve usta el işçiliği konularındaki başarılarıyla moda sektöründe liderliğini sürdüren DESA bu Anneler Gününde de birbirinden farklı hediye seçenekleriyle başınızı döndürecek.

İlkbahar-Yaz Sezonunu renkli ve şık ayakkabı koleksiyonlarıyla açan Desa, her tarz anneye hediye alternatifleri sunuyor.

Aerocomfort Koleksiyonu; hem ofiste hem de günlük hayatta rahatlık ve konfor arayan annelerin tercihi olmaya devam ediyor! Klasik renk ve stillerin yanı sıra dikkat çekici kırmızı ve bu sezonun trendi parlak renklerin de görüldüğü koleksiyon, esnek ve hafif tasarımlarıyla annelerimize tüm gün rahat ve konforlu bir kullanım vadediyor. İş ve ofis hayatının yoğun koşturmacasında ayaklarının rahatına önem veren annelerimize de Aerocomfort’un klasik, esnek ve kullanışlı ayakkabıları fonksiyonel çözümler sunuyor.

Renkli Loafer ve babetler; Günlük kullanıma uygun, sezonun renklerini rahatlık ve şıklığından ödün vermeden taşımak isteyen tüm annelere Desa’dan harika bir hediye!

Spor ayakkabı ve sneakerlar; Bu yılın modası, her yaş ve tarzdan annenin tercihi, günlük hayatın koşturmasından parkta sabah yürüyüşüyle baharın havasını içine çeken tüm annelerimize en güzel hediye!

Ona sevgini gösterme zamanı; Desa’dan Annelerine sevgisini verdiği hediyeye yazarak ölümsüzleştirmek isteyenlere bir fırsat. Annene aldığın cüzdan ya da cekete dilerseniz ismini dilerseniz mesajınızı yazdırarak ona özel olduğunu bir kez daha hissettir.

Günlük kullanımdan abiyeye kadar her zevke uygun çantalardan, cüzdanlara, mini anahtarlıktan telefonluklara kadar anneleri mutlu edecek tüm hediye alternatifleri baharı taşıyan renkleri ve Desa kalitesiyle tüm DESA mağazaları ve 7/24 alıverişin keyfini yaşatan online alışveriş sitesi www.desa.com.tr’de.